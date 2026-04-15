Суд арестовал активы основателя «Русагро» Мошковича на 6,7 млрд рублей

Суд в Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и других фигурантов наложил обеспечительные меры на их банковские счета и аффилированные активы, сообщает ТАСС. Общая сумма арестованного имущества составила более 6,7 млрд рублей.

В рамках уголовного дела в отношении Мошковича и других фигурантов арестованы их банковские счета и другие активы, в том числе и активы, аффилированные обвиняемым, — сказал источник.

По его словам, судебные постановления об аресте денежных средств фигурантов дела вступили в законную силу. Прежде сообщалось, что общая сумма арестованных активов Мошковича составляла порядка 3 млрд рублей.

