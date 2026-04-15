Военэксперт объяснил необходимость для Запада создать новый военный блок

Североатлантический альянс утратил свою эффективность и нуждается в модернизации, заявил NEWS.ru военный эксперт редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, новый формат НАТО предполагает принятие новых членов без обязательного согласия США.

Сейчас происходит формирование нового военно-политического блока, в который Украина вполне имеет шансы вступить как полноправный член. НАТО в нынешнем состоянии дальше не может существовать. Современные военно-политические вызовы показывают, что Альянс перестал быть эффективным механизмом. Его перестройка была начата давно, еще до начала спецоперации. Согласно модернизации, объединение будет автономной боевой единицей, военно-политическим блоком с упрощенной процедурой приема. То есть если раньше, чтобы принять ту или иную страну, НАТО требовалось обязательное согласие США, то в обновленном формате этого не будет, — пояснил Леонков.

Он подчеркнул, что НАТО трансформируется в подобие коммерческой военной организации, где руководство перейдет от генерального секретаря к исполнительному директору. При этом, по словам эксперта, несмотря на предполагаемую автономию Альянса, его деятельность будет оставаться под контролем США через военно-техническое сотрудничество.

Помимо Украины в новый блок могут вступить и другие страны: Канада, Япония и Филиппины. Все те, кто будет придерживаться обновленного устава НАТО, исповедовать евроатлантическую безопасность в ущерб собственным национальным интересам. Альянс больше не будет европейским, а станет транснациональным военным объединением, которое будет вести боевые действия по всему миру, потому что будущие десятилетия — это борьба за ресурсы, которая осуществляется военным методом, — резюмировал Леонков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и европейские страны работают над созданием нового военного союза, где Украине отведена важная роль. По его словам, эту идею выдвинул Кит Келлог, бывший спецпредставитель Дональда Трампа по украинскому направлению.