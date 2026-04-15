15 апреля 2026 в 17:56

Военэксперт объяснил необходимость для Запада создать новый военный блок

Фото: IMAGO/Bernhard Herrmann/Global Look Press
Североатлантический альянс утратил свою эффективность и нуждается в модернизации, заявил NEWS.ru военный эксперт редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, новый формат НАТО предполагает принятие новых членов без обязательного согласия США.

Сейчас происходит формирование нового военно-политического блока, в который Украина вполне имеет шансы вступить как полноправный член. НАТО в нынешнем состоянии дальше не может существовать. Современные военно-политические вызовы показывают, что Альянс перестал быть эффективным механизмом. Его перестройка была начата давно, еще до начала спецоперации. Согласно модернизации, объединение будет автономной боевой единицей, военно-политическим блоком с упрощенной процедурой приема. То есть если раньше, чтобы принять ту или иную страну, НАТО требовалось обязательное согласие США, то в обновленном формате этого не будет, — пояснил Леонков.

Он подчеркнул, что НАТО трансформируется в подобие коммерческой военной организации, где руководство перейдет от генерального секретаря к исполнительному директору. При этом, по словам эксперта, несмотря на предполагаемую автономию Альянса, его деятельность будет оставаться под контролем США через военно-техническое сотрудничество.

Помимо Украины в новый блок могут вступить и другие страны: Канада, Япония и Филиппины. Все те, кто будет придерживаться обновленного устава НАТО, исповедовать евроатлантическую безопасность в ущерб собственным национальным интересам. Альянс больше не будет европейским, а станет транснациональным военным объединением, которое будет вести боевые действия по всему миру, потому что будущие десятилетия — это борьба за ресурсы, которая осуществляется военным методом, — резюмировал Леонков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и европейские страны работают над созданием нового военного союза, где Украине отведена важная роль. По его словам, эту идею выдвинул Кит Келлог, бывший спецпредставитель Дональда Трампа по украинскому направлению.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе предложили провести референдум о смене часового пояса
Политолог назвал единственный козырь США на Ближнем Востоке
Суд арестовал активы основателя «Русагро» Мошковича на 6,7 млрд рублей
Вменяемый Спесивцев: дочь жертвы маньяка отсудила у него миллион
Авиакомпания заплатила за смерть кошки в самолете
В Сети появилось видеообращение Чекалина, снятое до оглашения его приговора
Звезду телесериала «Солдаты» внесли в базу «Миротворца»
Государство задолжало украинцам более 13,8 млрд рублей
Суд вынес приговор экс-главе Wikimart
Пользователи пожаловались на сбой экосистемы Rockstar Games
Москвич умер после удара по голове
Число жертв стрельбы в школе на юго-востоке Турции возросло
На Западе раскрыли, сколько заработали нефтяные гиганты на войне в Иране
Аллергикам дали советы, как легко пережить период цветения деревьев
Россиянина арестовали за приколы в маске черта на Пасху
В одном из городов Подмосковья отменят аренду электросамокатов
Прокуратура нацелилась на элитное имущество экс-главы таможни Подмосковья
Моргенштерн убедил суд одной страны отменить 10-летний запрет на въезд
В Кузбассе местный житель разгромил дом соседки молотком
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

