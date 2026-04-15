«Кто что блокирует»: в Кремле затруднились с оценкой блокады Ормуза Песков назвал неясной ситуацию в Ормузском проливе на фоне блокады

Ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива остается запутанной: непонятно, кто сейчас там и что блокирует, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью India Today. Он выразил надежду, что переговоры продолжатся и приведут к конкретным договоренностям.

Ситуация до сих пор, насколько я понимаю, достаточно неясная. США блокируют побережье Ирана. Иран блокирует весь залив. И мы точно не знаем, кто что блокирует, мы пока не знаем, каковы будут последствия, — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

По словам Пескова, урегулирование конфликта необходимо для всех стран, особенно для государств Персидского залива, которые страдают от этой войны. Кроме того, добавил он, это важно для мировой экономики, которая уже ощущает негативные последствия.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков сообщил, что в случае блокады Ормузского пролива стоимость нефти может возрасти до $120 (9 тыс. рублей) за баррель. По его словам, обострение конфликта на Ближнем Востоке окажет значительное влияние на мировой энергетический рынок.