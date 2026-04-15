Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 19:39

Отец Илона Маска рассказал о России будущего

Подписывайтесь на нас в MAX

Через полвека именно Россия станет местом расположения развитого мира, заявил отец Илона Маска Эррол Маск на форуме Blockchain Forum в Москве. Сам отец миллиардера Илона Маска является предпринимателем и инженером, передает РИА Новости.

Примерно через 50 лет эта огромная территория (Россия. — NEWS.ru) — это именно то место, где будет находиться развитый мир, — сказал Маск-старший.

Ранее Эррол Маск назвал Москву самым цивилизованным городом. Он подчеркнул ее чистоту, наличие большого количества зеленых насаждений и хорошо организованную городскую инфраструктуру. Маск также выразил обеспокоенность по поводу будущего некоторых крупных городов США. Он связал это с иммиграционной политикой и отметил, что в России требования в этой области более строгие.

До этого Эррол Маск заявил, что в конфликте с Украиной он поддерживает Россию. По его словам, действующая власть в Киеве вызывает вопросы. Он также указал, что Украина переводила выплаты бывшему президенту США Джо Байдену и его сыну Хантеру Байдену.

Москва
Россия
США
Эррол Маск
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.