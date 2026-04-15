Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 19:54

Жительница Белгородчины стала жертвой удара ВСУ по сельхозпредприятию

Гладков: женщина погибла при ударе ВСУ по хутору Екатериновка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Женщина погибла при ударе ВСУ по сельхозпредприятию в хуторе Екатериновка, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в MAX. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.

В хуторе Екатериновка Волоконовского округа FPV-дрон атаковал территорию сельхозпредприятия. От полученных ранений женщина погибла на месте, — написал Гладков.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в селе Виноградово. По его словам, их госпитализировали с осколочными ранениями и контузией.

До этого глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что массированная атака БПЛА произошла в регионе в ночь на 15 апреля. По его словам, несколько беспилотников сбили над промышленной зоной Стерлитамака. Позднее стало известно, что водитель ведомственной пожарной охраны погиб в Стерлитамаке при атаке ВСУ.

Кроме того, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотные аппараты были уничтожены в Каменске-Шахтинском во время отражения ночной атаки. Данные о пострадавших не приводились.

Регионы
Белгородская область
Вячеслав Гладков
атаки ВСУ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.