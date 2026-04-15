Жительница Белгородчины стала жертвой удара ВСУ по сельхозпредприятию Гладков: женщина погибла при ударе ВСУ по хутору Екатериновка

Женщина погибла при ударе ВСУ по сельхозпредприятию в хуторе Екатериновка, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в MAX. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.

В хуторе Екатериновка Волоконовского округа FPV-дрон атаковал территорию сельхозпредприятия. От полученных ранений женщина погибла на месте, — написал Гладков.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в селе Виноградово. По его словам, их госпитализировали с осколочными ранениями и контузией.

До этого глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что массированная атака БПЛА произошла в регионе в ночь на 15 апреля. По его словам, несколько беспилотников сбили над промышленной зоной Стерлитамака. Позднее стало известно, что водитель ведомственной пожарной охраны погиб в Стерлитамаке при атаке ВСУ.

Кроме того, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотные аппараты были уничтожены в Каменске-Шахтинском во время отражения ночной атаки. Данные о пострадавших не приводились.