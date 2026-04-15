Дроны ВСУ атаковали автомобиль и дом в Белгородской области Гладков: во время атаки дронов ВСУ пострадали четыре мирных жителя

В Шебекинском и Белгородском округах Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ ранены четыре мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, в селе Маломихайловка FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в Шебекино беспилотник ударил по частному дому.

Шебекинский и Белгородский округа — под ударами ВСУ. Ранены четыре мирных жителя. В Шебекинском округе в селе Маломихайловка FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. Ранены трое мужчин, из них один — в тяжелом состоянии с травматическими ампутациями руки и ноги. У еще двух пострадавших минно-взрывные травмы и осколочные ранения рук и ног, — написал Гладков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа. Масштабная атака была нейтрализована в период с вечера 14 апреля до утра 15 апреля. В частности, БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, а также над Крымом.