Пациент лишился печени из-за врачебной ошибки и умер

В США хирургу предъявили обвинение за удаление печени пациенту вместо селезенки

Большое жюри штата Флорида предъявило хирургу обвинение в непредумышленном убийстве второй степени, сообщило агентство AP News. Причиной стало то, что во время операции в 2024 году медик удалил пациенту печень вместо селезенки, что привело к гибели больного.

Трагедия произошла 21 августа 2024 года в городе Дифьюниак-Спрингс. Семидесятилетний мужчина из Масл-Шолс, штат Алабама, поступил на плановую лапароскопическую спленэктомию — операцию по удалению селезенки. Однако, по данным следствия, врач удалил пациенту печень, что повлекло за собой катастрофическую кровопотерю, как указывалось в полицейском релизе.

В результате этой ошибки пациент скончался прямо на операционном столе. После инцидента власти Флориды приостановили действие медицинской лицензии хирурга.

В Алабаме регулятор инициировал процедуру отзыва лицензии, после чего хирург сдал ее добровольно. Таким образом, в настоящее время он не имеет права заниматься медицинской практикой в обоих штатах.

Ранее жительница Ростовской области скончалась после родов в роддоме Новочеркасска. По словам подруги погибшей, беременность протекала без осложнений, ребенок родился доношенным, однако после введения эпидуральной анестезии состояние 27-летней женщины резко ухудшилось.