09 апреля 2026 в 13:49

Молодая россиянка внезапно умерла сразу после родов

В Новочеркасске после родов скончалась 27-летняя девушка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Жительница Ростовской области скончалась после родов в роддоме Новочеркасска, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на подругу погибшей. По ее словам, беременность протекала без осложнений, ребенок родился доношенным, однако после введения эпидуральной анестезии состояние 27-летней женщины резко ухудшилось.

Подруга рассказала, что у роженицы начались судороги и отказали ноги, а когда она позвала врачей, жалуясь на плохое самочувствие, медики ответили, что якобы так и должно быть. Женщине сделали экстренное кесарево сечение, благодаря чему удалось спасти ребенка, однако сама она впала в кому.

Врачи подключили пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти ее не смогли. Родственники уверены, что трагедия произошла из-за врачебной ошибки. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее супружеская пара из Казани столкнулась с тем, что после проведенной вазэктомии у них родился сын. Семья потребовала от клиники 15 млн рублей на содержание ребенка до совершеннолетия. Однако медики назвали беременность непорочным зачатием и отказались возвращать деньги.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров: Россия готова к сотрудничеству со всеми, кто разделяет идеалы мира
Историк ответил, смогут ли США и Иран достичь согласия за две недели перемирия
Садовод рассказала, как высадить рассаду в апреле и не убить ее
Подросток поджег пять релейных шкафов в Ленобласти
«Голубые мечты»: сенатор ответил Зеленскому на слова о встрече с Путиным
Стало известно, кто может заменить США в роли гегемона НАТО
Лавров раскрыл смысл Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать пасхального перемирия с Украиной
Москалькова раскрыла, сколько курян остаются в Сумской области
Плазменный двигатель Росатома показал рекордные характеристики
Пять рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за непогоды
Раскрыто имя нового гендиректора БелТА
Юрист ответил, что делать при наличии «двойника» по документам
Супруга Михаила Турецкого призналась, что помогло ей укрепить брак
Эксперт рассказал об уникальном шансе России в конфликте США и Ирана
Выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля
Самый загадочный член британской королевской семьи встретился с Карлом III
Когда техника становится частью характера дома
Гладков озвучил последствия прилетов дронов ВСУ по Белгородчине
Политолог раскрыл, выйдут ли США из НАТО после предательства союзников
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

