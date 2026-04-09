Молодая россиянка внезапно умерла сразу после родов

Жительница Ростовской области скончалась после родов в роддоме Новочеркасска, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на подругу погибшей. По ее словам, беременность протекала без осложнений, ребенок родился доношенным, однако после введения эпидуральной анестезии состояние 27-летней женщины резко ухудшилось.

Подруга рассказала, что у роженицы начались судороги и отказали ноги, а когда она позвала врачей, жалуясь на плохое самочувствие, медики ответили, что якобы так и должно быть. Женщине сделали экстренное кесарево сечение, благодаря чему удалось спасти ребенка, однако сама она впала в кому.

Врачи подключили пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти ее не смогли. Родственники уверены, что трагедия произошла из-за врачебной ошибки. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

