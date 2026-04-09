09 апреля 2026 в 11:11

Российская пара потребовала 15 млн рублей после неудачной вазэктомии

Семья из Казани потребовала 15 млн на родившегося после вазэктомии ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Супружеская пара из Казани столкнулась с тем, что после проведенной вазэктомии у них родился сын, и теперь семья требует от клиники 15 млн рублей на содержание ребенка до совершеннолетия, пишет Telegram-канал Mash. Пара сообщила, что после 10 лет совместной жизни решили больше не заводить детей, у них уже было двое общих, и они выбрали необычный способ контрацепции — вазэктомию.

Супруги обратились в частную клинику Казани. После операции мужчине выдали результаты анализов, в которых говорилось, что активность и количество сперматозоидов настолько низкие, что вероятность зачатия практически отсутствует. Но спустя некоторое время супруга Романа начала испытывать симптомы беременности. Визит к гинекологу подтвердил беременность.

Муж и жена обратились в клинику с требованием объяснить произошедшее. На собранном консилиуме главврач, начальник медчасти и хирург, проводивший операцию, назвали беременность непорочным зачатием и отказались возвращать деньги за неудачную процедуру. Теперь семья требует крупную сумму, включая компенсацию за операцию и расходы на содержание ребенка.

Ранее в Ленинградской области владелицу агрессивной собаки обязали выплатить девятилетней девочке более 1,1 млн рублей за полученные травмы. Инцидент произошел на территории частного сектора в Приозерском районе.

