15 апреля 2026 в 17:17

Академик рассказала о новых методах диагностики тромбоза

Академик Диброва: выявлять тромбоз смогут с помощью экспресс-теста

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Специалисты Тихоокеанского государственного медицинского университета создали прототип экспресс‑теста для своевременного выявления тромбоза, рассказала MIR24.TV президент Международного фонда развития биомедицинских технологий имени Филатова, член экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике академик РАЕН Екатерина Диброва. Она отметила, что в России каждый год фиксируют примерно 240 тыс. случаев этого заболевания.

Само по себе тромбообразование — это защитный механизм организма и естественный процесс, но в определенных условиях он становится патологическим. Поэтому крайне важно определить риски такого сценария как можно раньше, — рассказала Диброва.

Академик объяснила, что технология будет определять фибрины‑мономеры в образцах плазмы или цельной крови. По ее словам, для такого теста не требуется дорогое оборудование, а методы диагностики смогут определить внутрисосудистые состояния.

Ранее врач Георгий Трейгер заявил, что тромбоз всегда является острым состоянием, при котором происходит внезапное и резкое изменение качества жизни пациента. Специалист подчеркнул, что хроническое состояние ухудшается при варикозе.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

