Экс-нардеп объяснил, зачем бывшая пресс-секретарь критикует Зеленского

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель стала активно критиковать Владимира Зеленского, так как готовит полное уничтожение его рейтинга, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, это свидетельствует о скорой смене власти в республике.

Скорее всего, в воздухе запахло выборами. <…> По сути, Мендель сегодня ведет подготовку к полному уничтожению рейтинга Зеленского, — подчеркнул собеседник.

Он не исключил, что и у самой Мендель, которая покинула команду президента в 2021 году, остаются политические амбиции. Возможно, она рассчитывает попасть в команду одного из претендентов на президентский пост, добавил Олейник.

Могу предположить, что она хочет вернуться в команду. Но уже не Зеленского, а, например, Порошенко или бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Когда Мендель «разогревает» тему Зеленского, становится понятно: она готовит почву для других, — считает бывший нардеп.

Ранее Мендель раскритиковала заявления Зеленского об успехах ВСУ на поле боя. По словам бывшего пресс-секретаря, президент пытается скрыть от общественности правду о продвижении российской армии в Сумской области.