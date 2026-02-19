Зимняя Олимпиада — 2026
Врач развеял популярный миф о тромбозе

Врач Трейгер: тромбоз всегда является острым состоянием

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тромбоз всегда является острым состоянием, при котором происходит внезапное и резкое изменение качества жизни пациента в худшую сторону, предупредил врач — сосудистый хирург Центра спасения конечностей РЖД-Медицины Георгий Трейгер. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнул, что хроническое состояние ухудшается при варикозе.

Не бывает такого тромбоза, который болит по чуть-чуть. Варикоз — это хроническое состояние, оно постепенно ухудшается. А тромбоз — это всегда острое состояние, которое происходит внезапно и резко меняет качество жизни пациента, — пояснил хирург.

Он предупредил, что ни в коем случае нельзя греть или мять заболевшую вену. По словам специалиста, это может способствовать продвижению тромба выше.

Ранее Трейгер рассказал, что главная опасность тромбоза заключается в его внезапности. Он обратил внимание, что при любом движении становится болезненно сгибать и разгибать колено.

