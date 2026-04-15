Психолог рассказала, как питаться человеку в депрессии

Психолог Галич: человеку в депрессии нужны белки, жиры и углеводы

Чтобы избавиться от депрессии, необходимо правильное питание, рассказала NEWS.ru кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич. По ее словам, в рационе обязательно должны присутствовать белки, жиры, углеводы. Она отметила, что от полезных продуктов состояние улучшается само собой.

Человеку в депрессии нужно следить за своим питанием. В меню обязательно должны быть мясо, рыба, морепродукты, бобовые, орехи и так далее. Необходима правильная доза белков, жиров и углеводов. Тогда состояние выравнивается стремительно, — сообщила Галич.

Психолог уточнила, что также людям в депрессии нужно больше гулять. Рекомендуется проходить в день не менее пяти тысяч шагов на свежем воздухе — это помогает переключиться на приятные эмоции.

Ранее сообщалось, что с депрессивными состояниями поможет справиться употребление орехов, индейки, авокадо и теплого шоколада. В роли антидепрессантов могут выступать фрукты и овощи. Для восстановления после тяжелой работы необходим баланс отдыха и труда.

Степанида Королева
