В Кремле назвали Россию надежным поставщиком энергии для стран-партнеров

Россия — надежный поставщик энергоносителей для зарубежных партнеров, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу India Today. По его словам, речь идет о странах, с которыми Москва продолжает сотрудничать.

Россия продолжает быть очень надежным поставщиком энергоносителей для всех стран, с которыми мы продолжаем сотрудничество, — сказал Песков.

До этого представитель Кремля заявил, что в мире огромное количество запросов на приобретение российских энергоресурсов. По его словам, Москва ведет переговоры по поставкам энергоносителей за рубеж. Песков также подчеркивал, что Российская Федерация готова оставаться надежным поставщиком энергоносителей на разные рынки, в том числе европейский.

Ранее лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайно важное значение. Он выразил надежду, что Украина возобновит его работу, как и обещала, в конце апреля.