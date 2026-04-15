15 апреля 2026 в 18:55

Политолог назвал «болевую точку» в отношениях Венгрии и Украины

Политолог Киш предрек разногласия Будапешта и Киева из-за венгров Закарпатья

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
Глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр будет вынужден защищать права закарпатских венгров, чтобы заручиться поддержкой правых сил, сказал NEWS.ru политолог Антоний Киш. По его словам, это станет проблемной точкой в отношении Будапешта с Киевом.

Все как-то забывают о проблеме закарпатских венгров из Берегово, а они — максимально активное политическое сообщество. В 2010-м они пытались провести референдум, чтобы дать городу традиционное венгерское название Берегсаз. У венгерских венгров уже вызрел лозунг «Beregszász — это Венгрия», — сказал Киш.

По его словам, права венгерского меньшинства на Украине ущемлены. В частности, Киев запрещает преподавание в школах Закарпатья на родном для местных жителей языке.

Мадьяр в отношениях с Украиной вынужден будет учитывать этот фактор. Украина этого вопроса боится до визга, потому что это для Киева буквально «сепаратизм откуда не ждали», — заключил эксперт.

Ранее Мадьяр заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайное значение. Он выразил надежду, что Украина возобновит прокачку по магистрали в конце апреля.

Антон Сидорчук
Александр Чаусов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле назвали условие для решения проблем с Венгрией
Футбольного судью застрелили прямо на матче
Отец Илона Маска рассказал о России будущего
Устроивший поножовщину в Амстердаме украинец готов повторить резню
Песков указал на право Ирана развивать атомную энергетику
«Кто что блокирует»: в Кремле затруднились с оценкой блокады Ормуза
Эксперт раскрыл, для кого хотят легализовать VPN в России
«Не наша война»: Кремль ответил на вопрос о военной поддержке Ирана
Песков указал на долгосрочность последствий конфликта вокруг Ирана
Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите БРИКС в Индии
У стримера случилась передозировка в прямом эфире
Россия выступила за свободу судоходства в Персидском заливе
В Кремле оценили будущие отношения между Россией и Ираном
Визит на Украину, лицо зла, работа за вкусняшки: как живет Борис Джонсон
«Канье Уэст» перепел «Седую ночь» и взорвал интернет: детали, новый хит
Иран назвал условие для следующего раунда переговоров с США
«Могло бы быть хорошим решением»: Песков об отказе США по иранскому урану
Трампа втоптали в Ормуз. Дерзкий план против США созрел в ЕС: что известно
Стало известно, каким видом аллергии чаще всего страдают россияне
Политолог назвал «болевую точку» в отношениях Венгрии и Украины
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

