Политолог назвал «болевую точку» в отношениях Венгрии и Украины Политолог Киш предрек разногласия Будапешта и Киева из-за венгров Закарпатья

Глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр будет вынужден защищать права закарпатских венгров, чтобы заручиться поддержкой правых сил, сказал NEWS.ru политолог Антоний Киш. По его словам, это станет проблемной точкой в отношении Будапешта с Киевом.

Все как-то забывают о проблеме закарпатских венгров из Берегово, а они — максимально активное политическое сообщество. В 2010-м они пытались провести референдум, чтобы дать городу традиционное венгерское название Берегсаз. У венгерских венгров уже вызрел лозунг «Beregszász — это Венгрия», — сказал Киш.

По его словам, права венгерского меньшинства на Украине ущемлены. В частности, Киев запрещает преподавание в школах Закарпатья на родном для местных жителей языке.

Мадьяр в отношениях с Украиной вынужден будет учитывать этот фактор. Украина этого вопроса боится до визга, потому что это для Киева буквально «сепаратизм откуда не ждали», — заключил эксперт.

Ранее Мадьяр заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайное значение. Он выразил надежду, что Украина возобновит прокачку по магистрали в конце апреля.