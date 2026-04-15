Глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр будет вынужден защищать права закарпатских венгров, чтобы заручиться поддержкой правых сил, сказал NEWS.ru политолог Антоний Киш. По его словам, это станет проблемной точкой в отношении Будапешта с Киевом.
Все как-то забывают о проблеме закарпатских венгров из Берегово, а они — максимально активное политическое сообщество. В 2010-м они пытались провести референдум, чтобы дать городу традиционное венгерское название Берегсаз. У венгерских венгров уже вызрел лозунг «Beregszász — это Венгрия», — сказал Киш.
По его словам, права венгерского меньшинства на Украине ущемлены. В частности, Киев запрещает преподавание в школах Закарпатья на родном для местных жителей языке.
Мадьяр в отношениях с Украиной вынужден будет учитывать этот фактор. Украина этого вопроса боится до визга, потому что это для Киева буквально «сепаратизм откуда не ждали», — заключил эксперт.
Ранее Мадьяр заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайное значение. Он выразил надежду, что Украина возобновит прокачку по магистрали в конце апреля.