15 апреля 2026 в 18:53

В Кремле рассказали о контактах с Ираном

Песков: Россия находится в контакте с Ираном на фоне ситуации в регионе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия находится в постоянном контакте с Ираном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу India Today. Это происходит на фоне эскалации в Ближневосточном регионе.

Мы находимся в контакте с Ираном, — сказал он.

Ранее Песков отметил, что переговоры США и Ирана пока закончились безрезультатно. По его словам, опасность возобновления войны не купирована.

До этого представитель МИД Ирана Исмаил Багаи выразил благодарность России за предложение помощи в решении вопроса, связанного с ядерным досье. Он подчеркнул, что отношения между Тегераном и Москвой остаются исключительно хорошими.

Также ранее вице-спикер Совета Федерации Косачев заявил, что Москва не поддержит инициативы, возлагающие всю ответственность за обострение ситуации на Ближнем Востоке на Иран. Он также отметил, что обсуждение будущего соглашения может не состояться или пройти по сценарию, навязываемому западными странами.

