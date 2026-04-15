Медведев пожелал добрых снов странам ЕС в «расстрельном» списке Минобороны Медведев назвал производителей дронов для ВСУ потенциальными целями для ударов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал добрых снов странам ЕС из списка производителей дронов для ВСУ, опубликованного Минобороны России. Все объекты в этом перечне становятся потенциальными целями для ударов, отметил он в соцсети Х.

Когда возможность нанесения удара перейдет в реальность, будет зависеть от развития ситуации. Добрых снов, европейские партнеры! — написал Медведев.

Ранее в Минобороны сообщили, что филиалы украинских компаний, производящих дроны для ударов по России, расположены в городах восьми европейских стран, включая Лондон, Мюнхен, Прагу и Ригу. Ведомство также опубликовало юридические адреса и типы производимых для ВСУ беспилотников и их комплектующих. По мнению представителей ведомства, общественности стоит знать, кто конкретно в ответе за нарушение глобальной безопасности.

МО также назвало решение ряда стран Европы по поставкам Украине БПЛА шагом в сторону эскалации военно-политической обстановки. Такие действия означают «ползучее превращение» этих государств в стратегический тыл Украины, подчеркнули в министерстве.