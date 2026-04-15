Медведев пожелал добрых снов странам ЕС в «расстрельном» списке Минобороны

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал добрых снов странам ЕС из списка производителей дронов для ВСУ, опубликованного Минобороны России. Все объекты в этом перечне становятся потенциальными целями для ударов, отметил он в соцсети Х.
Когда возможность нанесения удара перейдет в реальность, будет зависеть от развития ситуации. Добрых снов, европейские партнеры! — написал Медведев.
Ранее в Минобороны сообщили, что филиалы украинских компаний, производящих дроны для ударов по России, расположены в городах восьми европейских стран, включая Лондон, Мюнхен, Прагу и Ригу. Ведомство также опубликовало юридические адреса и типы производимых для ВСУ беспилотников и их комплектующих. По мнению представителей ведомства, общественности стоит знать, кто конкретно в ответе за нарушение глобальной безопасности.
МО также назвало решение ряда стран Европы по поставкам Украине БПЛА шагом в сторону эскалации военно-политической обстановки. Такие действия означают «ползучее превращение» этих государств в стратегический тыл Украины, подчеркнули в министерстве.