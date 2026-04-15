«Нарушение конституции»: экс-нардеп о трудовой повинности на Украине

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 18:51

Экс-нардеп Олейник: идея трудовой повинности на Украине похожа на уклад нацистов

Владимир Олейник Владимир Олейник Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Идея ввести трудовую повинность на Украине похожа на практику Германии времен Второй мировой войны, когда страной управляли нацисты, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он отметил, что такие действия украинской власти нарушают конституцию страны.

Можно провести параллели. Такие принудительные работы были введены в Германии (во время Второй мировой войны. — NEWS.ru). Всех туда гоняли, заставляли работать, там платили копейки. На этом этапе могут привлечь туда и с 18 лет, если надо. Что это значит? Это значит нарушение конституции, ибо она категорически запрещает принудительную работу. Эта работа может быть связана с разбором завалов, какие-то еще могут рыть окопы. Понятно, что агонию переживает режим [президента Украины Владимира] Зеленского, — сказал Олейник.

Он не исключил, что после принудительного труда власти будут силовыми методами привлекать людей в ряды Вооруженных сил Украины. Такие действия, по его словам, подтверждают политику Киева вести боевые действия с Россией еще долгие годы.

И я думаю, что это первый этап, когда люди как-то привыкнут к тому, что надо поработать, а дальше их будут убеждать уже с помощью силы, что надо повоевать и надо поумирать за Зеленского. Это мы тоже наблюдали, когда в Германии создавались так называемые подразделения народного ополчения. Я думаю, что этот опыт Германии с Зеленским трансформируется на Украине для того, чтобы продолжить войну еще, как они мечтают, на десяток лет, — резюмировал Олейник.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Зеленский мог самостоятельно отдать приказ о нарушении пасхального перемирия. По его мнению, Киев изначально не собирался придерживаться соглашения с Москвой.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
СВО
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.