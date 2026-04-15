Идея ввести трудовую повинность на Украине похожа на практику Германии времен Второй мировой войны, когда страной управляли нацисты, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он отметил, что такие действия украинской власти нарушают конституцию страны.

Можно провести параллели. Такие принудительные работы были введены в Германии (во время Второй мировой войны. — NEWS.ru). Всех туда гоняли, заставляли работать, там платили копейки. На этом этапе могут привлечь туда и с 18 лет, если надо. Что это значит? Это значит нарушение конституции, ибо она категорически запрещает принудительную работу. Эта работа может быть связана с разбором завалов, какие-то еще могут рыть окопы. Понятно, что агонию переживает режим [президента Украины Владимира] Зеленского, — сказал Олейник.

Он не исключил, что после принудительного труда власти будут силовыми методами привлекать людей в ряды Вооруженных сил Украины. Такие действия, по его словам, подтверждают политику Киева вести боевые действия с Россией еще долгие годы.

И я думаю, что это первый этап, когда люди как-то привыкнут к тому, что надо поработать, а дальше их будут убеждать уже с помощью силы, что надо повоевать и надо поумирать за Зеленского. Это мы тоже наблюдали, когда в Германии создавались так называемые подразделения народного ополчения. Я думаю, что этот опыт Германии с Зеленским трансформируется на Украине для того, чтобы продолжить войну еще, как они мечтают, на десяток лет, — резюмировал Олейник.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Зеленский мог самостоятельно отдать приказ о нарушении пасхального перемирия. По его мнению, Киев изначально не собирался придерживаться соглашения с Москвой.