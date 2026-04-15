На Украине запускают автоматическую систему взыскания долгов, сообщает «Страна.ua». Несмотря на критику, Верховная рада приняла законопроект с минимальными правками. Теперь он направлен на подпись президенту, после чего вступит в силу.

Эксперты раскритиковали документ в процессе обсуждения. По их мнению, главные риски — массовые блокировки банковских счетов должников, запрет на проведение практически любых операций (от покупки квартиры до перерегистрации автомобиля), а также «упрощенный» отъем имущества.

Эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что новый закон создаст большие проблемы. По его словам, внести человека в реестр должников смогут уже на основании самого факта существования долга, без долгих судебных разбирательств.

Как только человек попадает в этот реестр, тут же срабатывает «репрессивная машина»: блокируются банковские счета, запрещается продажа автомобиля или недвижимости. Попенко также отметил, что коммунальные службы наверняка усилят шантаж должников, угрожая внесением в реестр и даже отъемом квартиры. При этом он подчеркнул, что в стране огромное количество сомнительных начислений по ЖКУ, когда людям выставляют «лишние» тысячи гривен. В результате, заключил эксперт, гражданам придется сначала оплачивать выдуманные долги и только потом разбираться по существу.

