15 апреля 2026 в 18:50

На Украине запускают автоматическую систему взыскания долгов

Верховная рада Украины
На Украине запускают автоматическую систему взыскания долгов, сообщает «Страна.ua». Несмотря на критику, Верховная рада приняла законопроект с минимальными правками. Теперь он направлен на подпись президенту, после чего вступит в силу.

Эксперты раскритиковали документ в процессе обсуждения. По их мнению, главные риски — массовые блокировки банковских счетов должников, запрет на проведение практически любых операций (от покупки квартиры до перерегистрации автомобиля), а также «упрощенный» отъем имущества.

Эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что новый закон создаст большие проблемы. По его словам, внести человека в реестр должников смогут уже на основании самого факта существования долга, без долгих судебных разбирательств.

Как только человек попадает в этот реестр, тут же срабатывает «репрессивная машина»: блокируются банковские счета, запрещается продажа автомобиля или недвижимости. Попенко также отметил, что коммунальные службы наверняка усилят шантаж должников, угрожая внесением в реестр и даже отъемом квартиры. При этом он подчеркнул, что в стране огромное количество сомнительных начислений по ЖКУ, когда людям выставляют «лишние» тысячи гривен. В результате, заключил эксперт, гражданам придется сначала оплачивать выдуманные долги и только потом разбираться по существу.

Ранее глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник выразил мнение, что Украине придется ежегодно завозить до 300 тыс. мигрантов, чтобы компенсировать катастрофическую убыль населения, вызванную высокой смертностью и массовой эмиграцией. Чиновник сделал это заявление, отвечая на просьбу оценить ситуацию на рынке труда страны в условиях массового оттока населения.

В Кремле назвали условие для решения проблем с Венгрией
Футбольного судью застрелили прямо на матче
Отец Илона Маска рассказал о России будущего
Устроивший поножовщину в Амстердаме украинец готов повторить резню
Песков указал на право Ирана развивать атомную энергетику
«Кто что блокирует»: в Кремле затруднились с оценкой блокады Ормуза
Эксперт раскрыл, для кого хотят легализовать VPN в России
«Не наша война»: Кремль ответил на вопрос о военной поддержке Ирана
Песков указал на долгосрочность последствий конфликта вокруг Ирана
Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите БРИКС в Индии
У стримера случилась передозировка в прямом эфире
Россия выступила за свободу судоходства в Персидском заливе
В Кремле оценили будущие отношения между Россией и Ираном
Визит на Украину, лицо зла, работа за вкусняшки: как живет Борис Джонсон
«Канье Уэст» перепел «Седую ночь» и взорвал интернет: детали, новый хит
Иран назвал условие для следующего раунда переговоров с США
«Могло бы быть хорошим решением»: Песков об отказе США по иранскому урану
Трампа втоптали в Ормуз. Дерзкий план против США созрел в ЕС: что известно
Стало известно, каким видом аллергии чаще всего страдают россияне
Политолог назвал «болевую точку» в отношениях Венгрии и Украины
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

