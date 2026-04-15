15 апреля 2026 в 11:07

Украина нуждается в 300 тыс. мигрантов из-за катастрофы в сфере демографии

Воскобойник: из-за плохой демографии Киеву надо завозить до 300 тыс. мигрантов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украине придется ежегодно завозить до 300 тыс. мигрантов, чтобы компенсировать катастрофическую убыль населения, вызванную высокой смертностью и массовой эмиграцией, заявил глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник. Чиновник сделал это заявление, отвечая на просьбу оценить ситуацию на рынке труда страны в условиях массового оттока населения, передает «Украинская правда».

Чтобы сохранить численность нашего населения, мы должны привлекать из-за границы мигрантов именно в таком количестве, — заявил Воскобойник.

По данным чиновника, за время конфликта количество иностранцев, устраивающихся на официальную работу на Украине, сократилось более чем в два раза, а в худшие моменты падало почти в пять раз. Если в 2020–2021 годах украинский государственный центр занятости выдавал и продлевал ориентировочно до 22 тыс. разрешений на трудоустройство ежегодно, то в 2025-м эта цифра составила лишь около 9,5 тыс. Самый тяжелый период пришелся на 2023 год, когда было выдано всего 4530 разрешений.

Ранее Воскобойник рассказал, что Украина переживает тяжелый демографический кризис, при котором ежегодная убыль населения составляет около 300 тыс. человек. По его словам, республика находится в состоянии физического вымирания.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России может появиться «институт Маска» по изучению продления жизни
Военэксперт раскрыл, о производстве каких ракет договорились ФРГ и Украина
Аномальная жара идет на Москву? Чего ждать, сколько будет градусов
Педофил с игрушками на компьютере: учитель рисования растлевал мальчиков
Автомобилистов предупредили, что грозит за езду на шипованных шинах летом
Китайский след обнаружили в атаках Ирана по военным базами США
«Решили формализовать»: раскрыто, зачем США новый военный блок с Украиной
Инфекционист перечислила последствия энцефалита
Си Цзиньпин кратко охарактеризовал отношения Китая и России
«Нельзя доверять»: Киев разоблачили после пасхального перемирия
Атака ВСУ на Стерлитамак 15 апреля: что известно, разрушения, сколько жертв
«Я была шокирована»: Бутырская о провале Малинина на Олимпиаде-2026
Врач напомнил об опасности сочетания алкоголя с газировкой
Генпрокурор объяснил, почему в России вдвое выросло число терактов
Раскрыты детали атаки ВСУ на содовую столицу России
В ГД рассказали о новых правилах службы для военных, ставших инвалидами
Студента из Удмуртии подозревают в совершении госизмены
Генпрокуратура предложила новые правила выплат для получивших гражданство
«Лазейка размером с Германию»: Трампу дали один совет по блокаде Ирана
Ветеринар рассказал, зачем обрабатывать от клещей домашних животных
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
