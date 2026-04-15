Украина нуждается в 300 тыс. мигрантов из-за катастрофы в сфере демографии

Украине придется ежегодно завозить до 300 тыс. мигрантов, чтобы компенсировать катастрофическую убыль населения, вызванную высокой смертностью и массовой эмиграцией, заявил глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник. Чиновник сделал это заявление, отвечая на просьбу оценить ситуацию на рынке труда страны в условиях массового оттока населения, передает «Украинская правда».

Чтобы сохранить численность нашего населения, мы должны привлекать из-за границы мигрантов именно в таком количестве, — заявил Воскобойник.

По данным чиновника, за время конфликта количество иностранцев, устраивающихся на официальную работу на Украине, сократилось более чем в два раза, а в худшие моменты падало почти в пять раз. Если в 2020–2021 годах украинский государственный центр занятости выдавал и продлевал ориентировочно до 22 тыс. разрешений на трудоустройство ежегодно, то в 2025-м эта цифра составила лишь около 9,5 тыс. Самый тяжелый период пришелся на 2023 год, когда было выдано всего 4530 разрешений.

Ранее Воскобойник рассказал, что Украина переживает тяжелый демографический кризис, при котором ежегодная убыль населения составляет около 300 тыс. человек. По его словам, республика находится в состоянии физического вымирания.