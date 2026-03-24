На Украине забили тревогу из-за вымирания страны

Украина переживает тяжелый демографический кризис, при котором ежегодная убыль населения составляет около 300 тыс. человек, заявил в эфире 24-го канала глава офиса миграционной политики страны Василий Воскобойник. По его словам, республика находится в состоянии физического вымирания.

Мы физически вымираем <...> У нас каждый год умирает около 500 тыс. человек, рождается около 180-220 тыс., — сказал Воскобойник.

Чиновник сообщил, что коэффициент рождаемости упал до 0,7, тогда как в 2021 году он составлял примерно 1,4. Он подчеркнул, что для поддержания численности населения каждая женщина должна рожать в среднем 2,2 ребенка. Кроме того, по данным Международной организации труда, Украине не хватает от 8,2 до 8,6 млн рабочих рук.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил NEWS.ru, что украинская армия не сможет вести боевые действия еще в течение полутора-двух лет. По его мнению, конфликт на Ближнем Востоке способен отвлечь внимание Евросоюза, оставив Украину без поддержки. Кроме того, как указал эксперт, «практически вся экономика, социальная сфера и демография» страны «сильно сыплются».