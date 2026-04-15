Стоматолог назвал неочевидную опасность привычки жевать одной стороной

Люди, которые привыкли жевать одной стороной, могут столкнуться со стиранием зубов и проблемами с височно-нижнечелюстным суставом, заявил в беседе с РИАМО стоматолог Максим Обушенков. Кроме того, по его словам, это чревато перекрестным прикусом и появлением клиновидных дефектов.

Перекрестный прикус возникает из-за неправильного развития челюсти. Причины могут быть разными: врожденными или связанными с внешними факторами — с неправильной гигиеной, травмами или закрепившимися с детства вредными привычками. Одна из таких сигнальных привычек — жевание преимущественно на одной стороне, — предупредил Обушенков.

Врач отметил, что человек с перекрестным прикусом может вовсе не испытывать дискомфорта — есть, разговаривать и улыбаться. Несмотря на это, без лечения патология со временем ухудшает состояние зубов и всего зубочелюстного аппарата.

Ранее стоматолог Олесь Шевченко заявил, что на фоне аллергии может развиться стоматит, который впоследствии способен истончить зубную эмаль и спровоцировать кариес. Он отметил, что наибольшую опасность представляет снижение слюноотделения вкупе с заложенностью носа.