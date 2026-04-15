15 апреля 2026 в 11:18

Стоматолог назвал неочевидную опасность привычки жевать одной стороной

Стоматолог Обушенков: привычка жевать одной стороной грозит стиранием зубов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Люди, которые привыкли жевать одной стороной, могут столкнуться со стиранием зубов и проблемами с височно-нижнечелюстным суставом, заявил в беседе с РИАМО стоматолог Максим Обушенков. Кроме того, по его словам, это чревато перекрестным прикусом и появлением клиновидных дефектов.

Перекрестный прикус возникает из-за неправильного развития челюсти. Причины могут быть разными: врожденными или связанными с внешними факторами — с неправильной гигиеной, травмами или закрепившимися с детства вредными привычками. Одна из таких сигнальных привычек — жевание преимущественно на одной стороне, — предупредил Обушенков.

Врач отметил, что человек с перекрестным прикусом может вовсе не испытывать дискомфорта — есть, разговаривать и улыбаться. Несмотря на это, без лечения патология со временем ухудшает состояние зубов и всего зубочелюстного аппарата.

Ранее стоматолог Олесь Шевченко заявил, что на фоне аллергии может развиться стоматит, который впоследствии способен истончить зубную эмаль и спровоцировать кариес. Он отметил, что наибольшую опасность представляет снижение слюноотделения вкупе с заложенностью носа.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Расчехлили арсенал»: военэксперт о дефиците ракет для ПВО Patriot у ВСУ
Стало известно, что грозит Смольянинову при въезде в Россию
Генпрокурор предложил «пожизненный бан» для чиновников-коррупционеров
Украинского журналиста-террориста могут посадить в тюрьму в России
В России может появиться «институт Маска» по изучению продления жизни
Военэксперт раскрыл, о производстве каких ракет договорились ФРГ и Украина
Аномальная жара идет на Москву? Чего ждать, сколько будет градусов
Педофил с игрушками на компьютере: учитель рисования растлевал мальчиков
Автомобилистов предупредили, что грозит за езду на шипованной резине летом
Китайский след обнаружили в атаках Ирана по военным базами США
«Решили формализовать»: раскрыто, зачем США новый военный блок с Украиной
Инфекционист перечислила последствия энцефалита
Си Цзиньпин кратко охарактеризовал отношения Китая и России
«Нельзя доверять»: Киев разоблачили после пасхального перемирия
Атака ВСУ на Стерлитамак 15 апреля: что известно, разрушения, сколько жертв
«Я была шокирована»: Бутырская о провале Малинина на Олимпиаде-2026
Врач напомнил об опасности сочетания алкоголя с газировкой
Генпрокурор объяснил, почему в России вдвое выросло число терактов
Раскрыты детали атаки ВСУ на содовую столицу России
В ГД рассказали о новых правилах службы для военных, ставших инвалидами
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

