Стоматолог предупредил о неожиданной опасности аллергии для зубов Стоматолог Шевченко: на фоне аллергии у человека может развиться стоматит

На фоне аллергии у человека может развиться стоматит, который впоследствии способен истончить зубную эмаль и спровоцировать кариес, предупредил стоматолог Олесь Шевченко. В беседе с LIFE.ru он отметил, что наибольшую опасность представляет снижение слюноотделения вкупе с заложенностью носа.

Аллергический стоматит — это одна из форм реакции организма на аллергены. Стоматит может проявляться по-разному, например вызывать отек, сильный зуд, снижение слюноотделения и, как следствие, — сухость во рту. Такое состояние способно привести к более серьезным проблемам с зубами. В частности, недостаток слюны может стать причиной истончения эмали, скопления зубного налета и развития кариеса, — подчеркнул Шевченко.

Он подчеркнул, что при аллергии важно дополнять обычный уход за зубами специальными средствами. Регулярная чистка дважды в день не способна полностью удалить вредные бактерии. Для тщательной гигиены труднодоступных участков нужны специальные межзубные ершики и зубная нить. Кроме того, врач призвал регулярно посещать стоматолога.

Ранее стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев заявил, что в челюсти некоторых людей иногда просто не хватает места для нормального роста зубов мудрости. По его словам, решение о том, выдергивать «восьмерки» или нет, всегда принимается индивидуально, исходя из клинической картины.