06 апреля 2026 в 10:32

Стоматолог предупредил о неожиданной опасности аллергии для зубов

Стоматолог Шевченко: на фоне аллергии у человека может развиться стоматит

На фоне аллергии у человека может развиться стоматит, который впоследствии способен истончить зубную эмаль и спровоцировать кариес, предупредил стоматолог Олесь Шевченко. В беседе с LIFE.ru он отметил, что наибольшую опасность представляет снижение слюноотделения вкупе с заложенностью носа.

Аллергический стоматит — это одна из форм реакции организма на аллергены. Стоматит может проявляться по-разному, например вызывать отек, сильный зуд, снижение слюноотделения и, как следствие, — сухость во рту. Такое состояние способно привести к более серьезным проблемам с зубами. В частности, недостаток слюны может стать причиной истончения эмали, скопления зубного налета и развития кариеса, — подчеркнул Шевченко.

Он подчеркнул, что при аллергии важно дополнять обычный уход за зубами специальными средствами. Регулярная чистка дважды в день не способна полностью удалить вредные бактерии. Для тщательной гигиены труднодоступных участков нужны специальные межзубные ершики и зубная нить. Кроме того, врач призвал регулярно посещать стоматолога.

Ранее стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев заявил, что в челюсти некоторых людей иногда просто не хватает места для нормального роста зубов мудрости. По его словам, решение о том, выдергивать «восьмерки» или нет, всегда принимается индивидуально, исходя из клинической картины.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава разведки КСИР погиб при атаках США и Израиля
Игорь Саруханов изобрел свой способ «прибавки» к пенсии
В МИД России раскрыли, когда запустят безвиз с Саудовской Аравией
Путин поставил сроки разработки стратегии развития креативной экономики
Удары по Украине сегодня, 6 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Значительная часть российского региона осталась без света
Магнитные бури сегодня, 6 апреля: что завтра, сильная усталость, апатия
Машина врезалась в российский самолет в аэропорту Стамбула
На Украине призвали срочно заканчивать конфликт с Россией
Невролог дала советы, как правильно подготовить организм к веломарафону
Названа вероятная причина больших потерь американской авиации в Иране
Для единственного выжившего в Охотском море запросили жесткое наказание
Стало известно, как ВС России могут ответить на удары по шахте в ЛНР
Эстония попросила Украину не запускать БПЛА через ее воздушное пространство
Агент Киева раскрыл, где должна была сработать бомба в Курской области
Американист ответил, как Трамп может кардинально изменить ситуацию в Иране
«Создают мертвую зону»: названа главная проблема ВСУ
В Венгрии обнаружили возможную неизвестную картину Ван Гога
ВСУ пытались атаковать обе действующие ТЭС в ДНР
В Роскосмосе заявили о подготовке к экспедиции на другую планету
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

