Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 17:26

В Госдуме высказались о «нужных» VPN-сервисах

Депутат Гусев: VPN-сервисы для бизнеса нужно включить в белые списки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

VPN-сервисы, которые необходимы для бизнеса нужно включить в белые списки, заявил депутат Госдумы Владимир Гусев на круглом столе, посвященному поиску решений в условиях замедления интернета, организованному ТАСС. Как передает корреспондент NEWS.ru, по его словам, этот инструмент необходим для развития бизнеса, например, для ведения дел за рубежом.

Есть VPN-сервисы, которые нужны для бизнеса и бизнес без них просто не может. И если у IТ-бизнеса нет VPN, который разрешен, он не может связываться с теми ресурсами, которые необходимы для развития бизнеса за рубежом. Такие VPN-сервисы нужно включить в белые списки сервисов, — заявил Гусев.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» может внедрить механизм белых списков для пользователей домашнего интернета, если соответствующее решение примут Минцифры России и Роскомнадзор. В «Ростелеком — Юг» напомнили, что такая мера не вводилась.

До этого юрист Александр Хаминский заявил, что в России не планируется введение штрафов за использование VPN. По его словам, в настоящее время обсуждается не наказание частных пользователей, а новый механизм контроля трафика. Также обсуждается идея ограничений со стороны цифровых платформ для пользователей с активным VPN.

Власть
Госдума
VPN
депутаты
Александр Чеков
А. Чеков
Ирина Ковган
И. Ковган
Сергей Петров
С. Петров
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.