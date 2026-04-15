В Госдуме высказались о «нужных» VPN-сервисах Депутат Гусев: VPN-сервисы для бизнеса нужно включить в белые списки

VPN-сервисы, которые необходимы для бизнеса нужно включить в белые списки, заявил депутат Госдумы Владимир Гусев на круглом столе, посвященному поиску решений в условиях замедления интернета, организованному ТАСС. Как передает корреспондент NEWS.ru, по его словам, этот инструмент необходим для развития бизнеса, например, для ведения дел за рубежом.

Есть VPN-сервисы, которые нужны для бизнеса и бизнес без них просто не может. И если у IТ-бизнеса нет VPN, который разрешен, он не может связываться с теми ресурсами, которые необходимы для развития бизнеса за рубежом. Такие VPN-сервисы нужно включить в белые списки сервисов, — заявил Гусев.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» может внедрить механизм белых списков для пользователей домашнего интернета, если соответствующее решение примут Минцифры России и Роскомнадзор. В «Ростелеком — Юг» напомнили, что такая мера не вводилась.

До этого юрист Александр Хаминский заявил, что в России не планируется введение штрафов за использование VPN. По его словам, в настоящее время обсуждается не наказание частных пользователей, а новый механизм контроля трафика. Также обсуждается идея ограничений со стороны цифровых платформ для пользователей с активным VPN.