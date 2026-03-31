Юрист отреагировал на слухи о возможных штрафах за использование VPN Юрист Хаминский: введение штрафов за использование VPN не планируется

В России не планируется введение штрафов за использование VPN, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский. По его словам, в настоящее время обсуждается не наказание частных пользователей, а новый механизм контроля трафика.

Если внимательно проанализировать новость, то обсуждается все-таки не прямое введение штрафов за сам факт использования VPN частными лицами, а новая инициатива по контролю трафика и финансовому обременению таких сервисов. Предлагается обязать операторов сотовой связи взимать плату за большое количество международного трафика. То есть пользование VPN сверх определенных лимитов может стать платным, — сказал Хаминский.

Он отметил, что также обсуждается идея ограничений со стороны цифровых платформ для пользователей с активным VPN. По его мнению, такие меры вряд ли окажут существенное влияние на распространенность сервисов обхода блокировок.

По данным СМИ, крупнейшие цифровые платформы хотят обязать блокировать доступ на свои сервисы тем клиентам, у которых включен в данный момент VPN. Указанные меры вряд ли будут эффективными и повлияют на интенсивность использования обхода блокировок гражданами. Однако операторы сотовой связи, безусловно, с удовольствием введут плату за такие инструменты. Вопрос как всегда вызывает реализация указанных мер, которая может окончательно заблокировать и так не очень хорошо работающий интернет, — подытожил Хаминский.

Ранее Минцифры выступило против введения административной ответственности за использование VPN. Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что такие меры будут слишком жесткими для пользователей.