Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 09:44

Гладков рассказал о последствиях прилетов с украинской стороны

Мужчина пострадал при ударе украинского дрона по автомобилю в селе Мешковом

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадал мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. В селе Мешковом дрон ударил по автомобилю, в результате чего мужчина получил ранения и был госпитализирован.

Разрушения зафиксированы и в других населенных пунктах: в поселке Малиновка огнем полностью уничтожен жилой дом, в селе Борисовка повреждено остекление храма Благовещения Пресвятой Богородицы, а в Ивановской Лисице под удар попала сельхозтехника.

Всего за минувшие сутки в регионе зафиксированы повреждения частных домов, коммерческих объектов и транспортных средств в Алексеевке, Нечаевке, Валуйках, Кукуевке и Вознесеновке. Ударам также подверглись еще семь населенных пунктов, где удалось избежать жертв и разрушений. Средства ПВО и РЭБ сбили и подавили над территорией области свыше 15 БПЛА.

Ранее Гладков сообщил, что при очередной атаке Вооруженных сил Украины в Белгородской области погибла мирная жительница. Инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Также, по словам Гладкова, противник атаковал грузовой автомобиль в районе села Вознесеновка Шебекинского округа. Два мирных жителя погибли.

Регионы
Белгородская область
Вячеслав Гладков
атаки ВСУ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.