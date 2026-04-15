Гладков рассказал о последствиях прилетов с украинской стороны Мужчина пострадал при ударе украинского дрона по автомобилю в селе Мешковом

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадал мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. В селе Мешковом дрон ударил по автомобилю, в результате чего мужчина получил ранения и был госпитализирован.

Разрушения зафиксированы и в других населенных пунктах: в поселке Малиновка огнем полностью уничтожен жилой дом, в селе Борисовка повреждено остекление храма Благовещения Пресвятой Богородицы, а в Ивановской Лисице под удар попала сельхозтехника.

Всего за минувшие сутки в регионе зафиксированы повреждения частных домов, коммерческих объектов и транспортных средств в Алексеевке, Нечаевке, Валуйках, Кукуевке и Вознесеновке. Ударам также подверглись еще семь населенных пунктов, где удалось избежать жертв и разрушений. Средства ПВО и РЭБ сбили и подавили над территорией области свыше 15 БПЛА.

Ранее Гладков сообщил, что при очередной атаке Вооруженных сил Украины в Белгородской области погибла мирная жительница. Инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Также, по словам Гладкова, противник атаковал грузовой автомобиль в районе села Вознесеновка Шебекинского округа. Два мирных жителя погибли.