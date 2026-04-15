Источник NEWS.ru сообщил, что все франшизные рестораны «Ё‌бидоё‌би» опечатали по неизвестной причине. Главный офис при этом не выходит на связь с покупателями франшиз.

Роспотребнадзора закрыл за два дня все 22 франшизные точки «Ё‌бидоё‌би». [Рестораны] опечатаны, не пускают никого внутрь. Теперь нельзя зайти даже за своими вещами, — сообщил источник.

Владельцы ресторанов держат связь друг с другом в специальном чате, однако все они подчеркивают, что с ними до сих пор никто не связался и на их вопросы не отвечают.

NEWS.ru отправил запросы в Роспотребнадзор и главный офис «Ё‌бидоё‌би», но ответа пока не получил. Журналисты отправились на одну из точек, но и она была закрыта. На двери висела только надпись с извинениями.

Закрыто!!! Извините, что подвели — очень хотели, но не получилось, — говорится на объявлении, которое прикреплено на дверь заведения.

В январе 2024 года Верховный суд России обязал «Ё‌бидоё‌би» сменить наименование. Как пояснили в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края, высшая судебная инстанция РФ оставила в силе соответствующее решение регионального суда. При этом в переводе с японского «Ё‌бидоё‌би» означает «День недели — суббота».