Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 17:33

Все рестораны франшизы «Ё‌бидоё‌би» закрыли по неизвестной причине

NEWS.ru: рестораны франшизы «Ё‌бидоё‌би» закрыли

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Источник NEWS.ru сообщил, что все франшизные рестораны «Ё‌бидоё‌би» опечатали по неизвестной причине. Главный офис при этом не выходит на связь с покупателями франшиз.

Роспотребнадзора закрыл за два дня все 22 франшизные точки «Ё‌бидоё‌би». [Рестораны] опечатаны, не пускают никого внутрь. Теперь нельзя зайти даже за своими вещами, — сообщил источник.

Владельцы ресторанов держат связь друг с другом в специальном чате, однако все они подчеркивают, что с ними до сих пор никто не связался и на их вопросы не отвечают.

NEWS.ru отправил запросы в Роспотребнадзор и главный офис «Ё‌бидоё‌би», но ответа пока не получил. Журналисты отправились на одну из точек, но и она была закрыта. На двери висела только надпись с извинениями.

Закрыто!!! Извините, что подвели — очень хотели, но не получилось, — говорится на объявлении, которое прикреплено на дверь заведения.

В январе 2024 года Верховный суд России обязал «Ё‌бидоё‌би» сменить наименование. Как пояснили в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края, высшая судебная инстанция РФ оставила в силе соответствующее решение регионального суда. При этом в переводе с японского «Ё‌бидоё‌би» означает «День недели — суббота».

Общество
рестораны
общепит
Роспотребнадзор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.