15 апреля 2026 в 18:37

В Энергодаре рассказали, когда будет восстановлено электроснабжение

Мэр Энергодара: восстановление электроснабжения в городе займет еще сутки

Восстановление электроснабжения в Энергодаре займет еще как минимум сутки, заявил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале. По его словам, повреждения из-за атаки ВСУ носят сложный характер, необходима замена оборудования.

По прогнозам специалистов, на замену оборудования, скорее всего, потребуется еще не менее суток, — написал Пухов.

Мэр отметил, что социальные объекты работают на генераторах, а водоснабжение осуществляется в полном объеме. Он добавил, что ситуация находится под контролем, городские службы работают в усиленном режиме.

Ранее в Минэнерго Запорожской области сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры региона. В результате были зафиксированы серьезные повреждения оборудования, что привело к полному обесточиванию области.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все округа в регионе полностью или частично остались без электроснабжения. На местах работали энергетики и аварийные службы, велись восстановительные работы. К устранению последствий были привлечены энергетические и аварийные службы.

