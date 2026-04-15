Атаки ВСУ оставили Запорожье без света В Запорожской области пропал свет из-за повреждения оборудования по вине ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Запорожской области, сообщили в региональном Минэнерго. В результате атаки зафиксированы серьезные повреждения оборудования, что привело к полному обесточиванию региона.

На данный момент профильные службы и аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела и восстановлению электроснабжения. В ведомстве подчеркивают, что работы ведутся в максимально возможном темпе для скорейшего возвращения света в дома жителей и на социальные объекты.

Ранее в южной части Запорожской области был зафиксирован удар по объекту энергетической инфраструктуры. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате повреждения оборудования произошло отключение электроснабжения.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что на станции отключилась последняя линия внешнего энергоснабжения «Ферросплавная-1». Он отметил, что подача электроэнергии была восстановлена в течение нескольких часов. Из-за утраты связи с наружными источниками тока обеспечение электричеством внутренних систем объекта было переведено на аварийные дизельные установки.