Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 09:28

Атаки ВСУ оставили Запорожье без света

В Запорожской области пропал свет из-за повреждения оборудования по вине ВСУ

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Запорожской области, сообщили в региональном Минэнерго. В результате атаки зафиксированы серьезные повреждения оборудования, что привело к полному обесточиванию региона.

На данный момент профильные службы и аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела и восстановлению электроснабжения. В ведомстве подчеркивают, что работы ведутся в максимально возможном темпе для скорейшего возвращения света в дома жителей и на социальные объекты.

Ранее в южной части Запорожской области был зафиксирован удар по объекту энергетической инфраструктуры. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате повреждения оборудования произошло отключение электроснабжения.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что на станции отключилась последняя линия внешнего энергоснабжения «Ферросплавная-1». Он отметил, что подача электроэнергии была восстановлена в течение нескольких часов. Из-за утраты связи с наружными источниками тока обеспечение электричеством внутренних систем объекта было переведено на аварийные дизельные установки.

Регионы
ВСУ
атаки ВСУ
Запорожская область
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.