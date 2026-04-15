На Кубани грузовой поезд врезался в фуру

Два человека пострадали при столкновении поезда с фурой в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). Авария произошла на железнодорожном переезде на станции Комсомольская.

По предварительной информации, пострадали водитель и пассажир автомобиля, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Тобольске с рельсов железной дороги сошли тепловоз и два вагона. По данным Свердловской железной дороги, инцидент произошел в ночь на 14 апреля на инфраструктуре, которая не принадлежит РЖД и примыкает к станции Тобольск.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае было возбуждено уголовное дело после схода трех грузовых вагонов с листовой сталью. Инцидент произошел 10 марта на станции Горячий Ключ. Во время перестановки 20 вагонов локомотивом три из них сошли с рельсов.

Также сообщалось, что в сошедшем с рельсов поезде в Ульяновской области ехали 412 пассажиров. По предварительным данным, из них пострадали семь человек, в том числе один ребенок.