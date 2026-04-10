Три вагона сошли с рельсов на Кубани СК начал проверку после схода трех вагонов в Горячем ключе

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после схода трех грузовых вагонов с листовой сталью, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. По данным следствия, вечером 10 марта на погрузочно-выгрузочном пути станции Горячий Ключ во время перестановки 20 вагонов локомотивом три из них сошли с рельсов.

В результате инцидента вагоны и элементы инфраструктуры получили повреждения, что повлекло причинение крупного ущерба на сумму свыше одного миллиона рублей, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в сошедшем с рельсов поезде в Ульяновской области ехали 412 пассажиров. По предварительным данным, из них пострадали семь человек, в том числе один ребенок.

До этого сообщалось, что один из вагонов поезда, сошедшего с рельсов в районе станции Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, загорелся. По предварительным данным, никто не пострадал. Также появилась информация, что пассажиры состава, вагоны которого опрокинулись на бок, эвакуировались через окна.