Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 19:00

Три вагона сошли с рельсов на Кубани

СК начал проверку после схода трех вагонов в Горячем ключе

СК РФ СК РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после схода трех грузовых вагонов с листовой сталью, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. По данным следствия, вечером 10 марта на погрузочно-выгрузочном пути станции Горячий Ключ во время перестановки 20 вагонов локомотивом три из них сошли с рельсов.

В результате инцидента вагоны и элементы инфраструктуры получили повреждения, что повлекло причинение крупного ущерба на сумму свыше одного миллиона рублей, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в сошедшем с рельсов поезде в Ульяновской области ехали 412 пассажиров. По предварительным данным, из них пострадали семь человек, в том числе один ребенок.

До этого сообщалось, что один из вагонов поезда, сошедшего с рельсов в районе станции Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, загорелся. По предварительным данным, никто не пострадал. Также появилась информация, что пассажиры состава, вагоны которого опрокинулись на бок, эвакуировались через окна.

Регионы
Краснодарский край
Горячий Ключ
РЖД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.