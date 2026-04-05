05 апреля 2026 в 13:17

Две школьницы сорвались со скалы в Горячем Ключе

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Две девочки упали со скалы в Горячем Ключе, передает Telegram-канал Kub Mash. В материале указано, что школьницы приехали в санаторную зону вместе с родителями.

Во время отдыха они решили сфотографироваться на одном из поросших мхом склонов. При спуске одна из них оступилась и начала падать, схватилась за подругу и потянула ее за собой вниз. Девочки госпитализированы.

Ранее прохожий в Махачкале спас ребенка, которого уносило дождевым потоком на проспекте Акушинского. Малыш вместе с бабушкой упал в воду при переходе дороги, течение начало стремительно уносить ребенка, и случайный свидетель бросился на помощь.

Также в Санкт-Петербурге дворник поймал ребенка, выпавшего с седьмого этажа дома на Петрозаводской улице. По информации источника, мальчик выжил, а его спаситель получил переломы кисти и ребер. Обоих госпитализировали.

Тем временем трое детей провалились под лед в акватории Режевского городского пруда в Свердловской области 4 апреля, один из них погиб. По данным прокуратуры региона, по этому поводу инициирована проверка.

