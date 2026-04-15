15 апреля 2026 в 11:03

Во Внуково задержали иностранца с полным чемоданом черепов

Таможенники аэропорта Внуково задержали иностранца с черепами оленя

Таможенники аэропорта Внуково задержали иностранца с черепами оленя, сообщила NEWS.ru пресс-служба ФТС. Мужчина пытался вывезти дериваты животного в Германию через Стамбул.

Дериваты благородного оленя обнаружили внуковские таможенники у иностранного гражданина, вылетавшего в Германию транзитом через Стамбул, — говорится в сообщении.

Путешественник заявил, что купил 30 кг костей у знакомого, который живет в России, и собирался сделать из них сувениры. О том, что подобный груз нужно обязательной декларировать, он якобы не знал. В отношении «коллекционера» возбудили два административных дела за недекларирование товаров и нарушение действующих ограничений. Нарушителю грозит не только крупный денежный штраф, но и полная конфискация багажа.

Ранее новосибирские таможенники задержали россиянина с двумя головами крокодила из Таиланда. Товар обнаружили в ходе выборочного контроля в аэропорту. Турист рассказал, что купил головы в качестве сувениров для коллекции, и добавил, что не знал о необходимости декларирования.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

