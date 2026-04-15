Во Внуково задержали иностранца с полным чемоданом черепов Таможенники аэропорта Внуково задержали иностранца с черепами оленя

Таможенники аэропорта Внуково задержали иностранца с черепами оленя, сообщила NEWS.ru пресс-служба ФТС. Мужчина пытался вывезти дериваты животного в Германию через Стамбул.

Дериваты благородного оленя обнаружили внуковские таможенники у иностранного гражданина, вылетавшего в Германию транзитом через Стамбул, — говорится в сообщении.

Путешественник заявил, что купил 30 кг костей у знакомого, который живет в России, и собирался сделать из них сувениры. О том, что подобный груз нужно обязательной декларировать, он якобы не знал. В отношении «коллекционера» возбудили два административных дела за недекларирование товаров и нарушение действующих ограничений. Нарушителю грозит не только крупный денежный штраф, но и полная конфискация багажа.

Ранее новосибирские таможенники задержали россиянина с двумя головами крокодила из Таиланда. Товар обнаружили в ходе выборочного контроля в аэропорту. Турист рассказал, что купил головы в качестве сувениров для коллекции, и добавил, что не знал о необходимости декларирования.