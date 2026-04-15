Балицкий рассказал о последствиях новой атаки ВСУ на Мелитополь

Несколько жилых домов повреждены в Мелитополе из-за атаки ВСУ, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий. В одном из зданий загорелся балкон, пожар был быстро ликвидирован.

В результате ночной атаки противника на Мелитополь повреждения получили жилые дома, — написал Балицкий.

Ранее в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадал мирный житель. В селе Мешковом дрон ударил по автомобилю, в результате чего мужчина получил ранения и был госпитализирован.

Кроме того, сообщалось, что полное отключение электроснабжения произошло в Энергодаре после очередной атаки ВСУ. Объекты критической инфраструктуры и социальные учреждения продолжают работу благодаря резервным дизель-генераторам. Запас топлива в городе находится на достаточном уровне.

До этого стало известно, что системы противовоздушной обороны России успешно отразили атаку беспилотников противника на регионы РФ. По данным ведомства, за прошедшую ночь было сбито 97 БПЛА самолетного типа. Перехват осуществлялся в период с 20:00 13 апреля до 07:00 14 апреля.