В России может появиться «институт Маска» по изучению продления жизни Эррол Маск хочет открыть в РФ институт по изучению гравитации и продления жизни

Международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций, исследователь космоса и ядерных технологий Эррол Маск заявил о планах открыть в России институт, который будет заниматься вопросами изучения гравитации, а также продления жизни до 120 и более лет. В рамках делового конгресса «Точки роста в бизнесе», организованного при поддержке «Русской Медиагруппы», отец предпринимателя Илона Маска добавил, что учреждение будет расположено в Казани, передает корреспондент NEWS.ru.

Как отметил сам Маск, лично ему удалось победить старение. По его словам, в следующем месяце ему исполнится 80 лет, но он при этом держится «огурцом». Также предприниматель заявил, что считает Москву «лучшей столицей мира».

Ранее Эррол Маск жестко раскритиковал столицу США. Он заявил, что Вашингтон пришел в упадок и превратился в «гетто», особенно на фоне Москвы. Маск отметил, что округ Колумбия когда-то был очень красивым местом. Однако сейчас, по его словам, ситуация кардинально изменилась.

Маск-старший также заявил, что Запад вводит санкции против России из зависти. По его словам, в РФ живут удивительные люди, а перед страной раскрыты впечатляющие перспективы. Он назвал антироссийские рестрикции «абсолютной чепухой».