В России может появиться «институт Маска» по изучению продления жизни

Эррол Маск хочет открыть в РФ институт по изучению гравитации и продления жизни

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций, исследователь космоса и ядерных технологий Эррол Маск заявил о планах открыть в России институт, который будет заниматься вопросами изучения гравитации, а также продления жизни до 120 и более лет. В рамках делового конгресса «Точки роста в бизнесе», организованного при поддержке «Русской Медиагруппы», отец предпринимателя Илона Маска добавил, что учреждение будет расположено в Казани, передает корреспондент NEWS.ru.

Как отметил сам Маск, лично ему удалось победить старение. По его словам, в следующем месяце ему исполнится 80 лет, но он при этом держится «огурцом». Также предприниматель заявил, что считает Москву «лучшей столицей мира».

Ранее Эррол Маск жестко раскритиковал столицу США. Он заявил, что Вашингтон пришел в упадок и превратился в «гетто», особенно на фоне Москвы. Маск отметил, что округ Колумбия когда-то был очень красивым местом. Однако сейчас, по его словам, ситуация кардинально изменилась.

Маск-старший также заявил, что Запад вводит санкции против России из зависти. По его словам, в РФ живут удивительные люди, а перед страной раскрыты впечатляющие перспективы. Он назвал антироссийские рестрикции «абсолютной чепухой».

Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский регион направил Дагестану 300 тонн гумпомощи
Глава Пентагона Хегсет пропустит встречу в формате «Рамштайн»
Адвокат раскрыл, высоки ли шансы Чекалина на пересмотр приговора
Мигранты пытались незаконно проникнуть в столичный детский центр
Трамп раскрыл, о чем попросил Си Цзиньпина
Иран направил грозное предупреждение США из-за блокады Ормузского пролива
Житель Приамурья пересылал слитки золота как курьерские посылки
Подмосковные врачи прооперировали мальчика с лишними пальцами на ногах
Меган Маркл выбрала роскошные украшения для визита в приют для бездомных
Финансист рассказал, какие услуги можно получить только лично в МФЦ
Граничащая с Россией страна вновь взялась за «противотанковые» лопаты
На Западе раскрыли последствия масштабной хакерской операции против НАТО
«Довольно скоро»: Трамп оценил ход переговоров с Ираном
В Башкирии возбудили уголовное дело после ДТП с подростком за рулем
В ГД озвучили новые правила ответственности за майнинг цифровой валюты
В Госдуме назвали важный нюанс в подписании соглашения России и Украины
Певица Надя Ручка назвала восхитившего ее молодого артиста
Жителя Красноярского края задержали за поджог релейных шкафов на ЖД
«Оцепеневшая кукла»: педофил отказался оплачивать своей жертве психиатра
Центробанк выпустит новую памятную монету
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

