Запад вводит санкции против России, поскольку испытывает к ней зависть, заявил отец американского миллиардера Илона Маска Эррол. Он также назвал Россию страной с удивительными людьми и впечатляющими перспективами, передает ИС «Вести».

Я считаю, что все санкции — это абсолютная чепуха. Эти санкции не имеют для меня смысла, и я не вижу в них смысла абсолютно, — прокомментировал Маск.

По его мнению, у россиян есть множество смелых идей и обширные возможности для их воплощения. Американский миллиардер также поделился воспоминаниями о своем визите в Россию и отметил, что Москва произвела на него огромное впечатление.

Ранее Эррол Маск назвал Москву самым цивилизованным городом. Он подчеркнул ее чистоту, наличие большого количества зеленых насаждений и хорошо организованную городскую инфраструктуру. Маск также выразил обеспокоенность по поводу будущего некоторых крупных городов США. Он связал это с иммиграционной политикой и отметил, что в России требования в этой области более строгие.