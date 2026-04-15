15 апреля 2026 в 11:30

Российский следователь с фамилией Патрик попался на хищении улик

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Суд в Хабаровске заключил под стражу следователя по фамилии Патрик, подозреваемого в присвоении вещественных доказательств, сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края. Речь идет о заместителе руководителя одного из отделов регионального управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Центральным районным судом г. Хабаровска избрана мера пресечения в виде содержания под стражей заместителю руководителя одного из отделов СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО Патрику М.Р., задержанному по подозрению в совершении преступлений по ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ, — говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант мог незаконно изъять и присвоить улики по уголовным делам, которые находились у него в производстве. Конкретные временные рамки предполагаемых противоправных действий не раскрываются. Суд определил срок содержания под стражей до 1 июня, на период проведения следственных действий.

Ранее суд признал бывшего заместителя главы Минобороны России генерала армии в отставке Павла Попова виновным в получении особо крупной взятки и должностных преступлениях и приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Фигуранта уголовного дела также оштрафовали на 85 млн рублей.

Регионы
Хабаровский край
СК РФ
суды
