15 апреля 2026 в 13:08

Раскрыта судьба студента, которого судили за сломанную руку на армрестлинге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Саратовского студента, сломавшего руку партнеру по армрестлингу, признали невиновным в суде, хотя изначально ему грозило до восьми лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, сообщил Telegram-канал Baza. Это произошло еще в 2023 году во время пары по физкультуре в СГУ имени Чернышевского.

Студенты Михаил Новоярчиков и Владислав Борисов решили помериться силами за столом для армрестлинга. В одном из раундов Новоярчиков сломал Борисову левую руку. Пострадавший написал заявление в полицию. Разбирательство длилось почти три года: статью несколько раз переквалифицировали — от неосторожного причинения тяжкого вреда здоровью до умышленного.

Защита настаивала, что травма случайная и спортивная, обвинение считало иначе. Дело пытались прекратить, но затем возобновляли. В итоге Кировский районный суд Саратова оправдал Новоярчикова в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее Пермский краевой суд оставил под стражей подростка, напавшего на учительницу школы в Добрянке. Адвокат несовершеннолетнего подавала апелляцию с требованием заменить меру пресечения на домашний арест, но суд отклонил жалобу. Нападение произошло 7 апреля на крыльце школы.

Регионы
Саратов
студенты
суды
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

