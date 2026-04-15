Раскрыта судьба студента, которого судили за сломанную руку на армрестлинге Сломавшего руку партнеру по армрестлингу студента из Саратова оправдали

Саратовского студента, сломавшего руку партнеру по армрестлингу, признали невиновным в суде, хотя изначально ему грозило до восьми лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, сообщил Telegram-канал Baza. Это произошло еще в 2023 году во время пары по физкультуре в СГУ имени Чернышевского.

Студенты Михаил Новоярчиков и Владислав Борисов решили помериться силами за столом для армрестлинга. В одном из раундов Новоярчиков сломал Борисову левую руку. Пострадавший написал заявление в полицию. Разбирательство длилось почти три года: статью несколько раз переквалифицировали — от неосторожного причинения тяжкого вреда здоровью до умышленного.

Защита настаивала, что травма случайная и спортивная, обвинение считало иначе. Дело пытались прекратить, но затем возобновляли. В итоге Кировский районный суд Саратова оправдал Новоярчикова в связи с отсутствием состава преступления.

