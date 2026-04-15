Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 13:17

Центробанк выпустит новую памятную монету

Центробанк выпустит памятную монету из серии «Орден Славы»

Фото: Банк России
Подписывайтесь на нас в MAX

Банк России в среду, 16 апреля, выпустит в обращение памятную серебряную монету «Орден Славы» из серии «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», говорится в пресс-релизе регулятора. Монета номиналом 3 рубля выполнена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм и изготовлена качеством «пруф». Тираж составит 3 тыс. единиц.

Орден Славы был учрежден 8 ноября 1943 года и имел три степени. Его вручали рядовому и сержантскому составу Красной армии, а также младшим лейтенантам в авиации исключительно за личные заслуги, проявленные в боях, — сказано в сообщении.

На оборотной стороне монеты расположено выполненное в рельефе и цвете изображение ордена Славы I, II и III степени. Под ним — рельефные изображения Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата и лавровых ветвей, а вверху по окружности размещена надпись «Орден Славы».

Ранее стало известно, что банк России разработал предложения о запрете на изготовление и продажу предметов, имитирующих банкноты и монеты ЦБ. Инициатива обусловлена увеличением случаев мошенничества с использованием таких предметов. Документы направлены на рассмотрение в различные министерства и ведомства.

Россия
Банк России
монеты
наличные деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.