Центробанк выпустит новую памятную монету

Банк России в среду, 16 апреля, выпустит в обращение памятную серебряную монету «Орден Славы» из серии «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», говорится в пресс-релизе регулятора. Монета номиналом 3 рубля выполнена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм и изготовлена качеством «пруф». Тираж составит 3 тыс. единиц.

Орден Славы был учрежден 8 ноября 1943 года и имел три степени. Его вручали рядовому и сержантскому составу Красной армии, а также младшим лейтенантам в авиации исключительно за личные заслуги, проявленные в боях, — сказано в сообщении.

На оборотной стороне монеты расположено выполненное в рельефе и цвете изображение ордена Славы I, II и III степени. Под ним — рельефные изображения Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата и лавровых ветвей, а вверху по окружности размещена надпись «Орден Славы».

Ранее стало известно, что банк России разработал предложения о запрете на изготовление и продажу предметов, имитирующих банкноты и монеты ЦБ. Инициатива обусловлена увеличением случаев мошенничества с использованием таких предметов. Документы направлены на рассмотрение в различные министерства и ведомства.