19 января 2026 в 18:15

Центробанк хочет запретить похожие на банкноты и монеты предметы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Банк России разработал предложения о запрете на изготовление и продажу предметов, имитирующих банкноты и монеты ЦБ. Инициатива обусловлена увеличением случаев мошенничества с использованием таких предметов. Документы направлены на рассмотрение в различные министерства и ведомства.

Проводится работа по установлению запрета на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с банкнотами и монетами Банка России, в том числе по геометрическим размерам, и административной ответственности за указанные деяния. Предложения Банка России рассматриваются заинтересованными министерствами и ведомствами, — говорится в документе.

Регулятор подчеркнул, что вызывает особую тревогу использование продукции, имитирующей банкноты, для обмана граждан. По информации ЦБ, жертвами таких схем чаще всего становятся социально незащищенные группы, включая пожилых людей.

Ранее Банк России анонсировал выпуск памятной серебряной монеты номиналом два рубля, посвященной 200-летию со дня рождения писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина. На ее оборотной стороне будет изображен портрет автора и фигуры градоначальников из «Истории одного города». Монета поступит в обращение 20 января.

