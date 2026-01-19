Центробанк хочет запретить похожие на банкноты и монеты предметы ЦБ предложил запретить изготовление и сбыт похожих на деньги предметов

Банк России разработал предложения о запрете на изготовление и продажу предметов, имитирующих банкноты и монеты ЦБ. Инициатива обусловлена увеличением случаев мошенничества с использованием таких предметов. Документы направлены на рассмотрение в различные министерства и ведомства.

Проводится работа по установлению запрета на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с банкнотами и монетами Банка России, в том числе по геометрическим размерам, и административной ответственности за указанные деяния. Предложения Банка России рассматриваются заинтересованными министерствами и ведомствами, — говорится в документе.

Регулятор подчеркнул, что вызывает особую тревогу использование продукции, имитирующей банкноты, для обмана граждан. По информации ЦБ, жертвами таких схем чаще всего становятся социально незащищенные группы, включая пожилых людей.

