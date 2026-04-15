В Венгрии закрыли вопрос о вмешательстве Киева в свои выборы Венгерский журналист Штир обвинил Украину и США во вмешательстве в выборы

Украинское вмешательство в выборы в Венгрии имело место, заявил редактор отдела внешней политики венгерской газеты Magyar Nemzet Габор Штир. Он также сообщил о попытке США повлиять на ход голосования.

Мы заметили украинское вмешательство, — отметил эксперт.

На выборах 12 апреля партия «Тиса» получила 138 из 199 мест в парламенте. Таким образом она сместила партию премьера Виктора Орбана.

Ранее американский миллиардер Илон Маск в своих соцсетях отреагировал на результаты выборов в Венгрии, заявив, что после победы партии «Тиса» страна оказалась под влиянием структур, связанных с Джорджем Соросом. Так он ответил на публикацию Алекса Сороса, который выразил радость по поводу того, что венгры, по его словам, «вернули себе страну».

Ранее возглавляющий оппозиционную партию «Тиса», которая победила на парламентских выборах в Венгрии Петер Мадьяр выступил с требованием о немедленной отставке президента страны Тамаша Шуйока. Во время митинга, прошедшего в Будапеште, он также призвал к уходу других высокопоставленных чиновников, которые были назначены на свои посты во время правления Орбана.