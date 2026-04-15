15 апреля 2026 в 13:15

В Венгрии закрыли вопрос о вмешательстве Киева в свои выборы

Венгерский журналист Штир обвинил Украину и США во вмешательстве в выборы

Фото: IMAGO/Martin Fejer/estost.net/Global Look Press
Украинское вмешательство в выборы в Венгрии имело место, заявил редактор отдела внешней политики венгерской газеты Magyar Nemzet Габор Штир. Он также сообщил о попытке США повлиять на ход голосования.

Мы заметили украинское вмешательство, — отметил эксперт.

На выборах 12 апреля партия «Тиса» получила 138 из 199 мест в парламенте. Таким образом она сместила партию премьера Виктора Орбана.

Ранее американский миллиардер Илон Маск в своих соцсетях отреагировал на результаты выборов в Венгрии, заявив, что после победы партии «Тиса» страна оказалась под влиянием структур, связанных с Джорджем Соросом. Так он ответил на публикацию Алекса Сороса, который выразил радость по поводу того, что венгры, по его словам, «вернули себе страну».

Ранее возглавляющий оппозиционную партию «Тиса», которая победила на парламентских выборах в Венгрии Петер Мадьяр выступил с требованием о немедленной отставке президента страны Тамаша Шуйока. Во время митинга, прошедшего в Будапеште, он также призвал к уходу других высокопоставленных чиновников, которые были назначены на свои посты во время правления Орбана.

Трамп раскрыл, о чем попросил Си Цзиньпина
Иран направил грозное предупреждение США из-за блокады Ормузского пролива
Житель Приамурья пересылал слитки золота как курьерские посылки
Подмосковные врачи прооперировали мальчика с лишними пальцами на ногах
Меган Маркл выбрала роскошные украшения для визита в приют для бездомных
Финансист рассказал, какие услуги можно получить только лично в МФЦ
Граничащая с Россией страна вновь взялась за «противотанковые» лопаты
На Западе раскрыли последствия масштабной хакерской операции против НАТО
«Довольно скоро»: Трамп оценил ход переговоров с Ираном
В Башкирии возбудили уголовное дело после ДТП с подростком за рулем
В ГД озвучили новые правила ответственности за майнинг цифровой валюты
В Госдуме назвали важный нюанс в подписании соглашения России и Украины
Певица Надя Ручка назвала восхитившего ее молодого артиста
Жителя Красноярского края задержали за поджог релейных шкафов на ЖД
«Оцепеневшая кукла»: педофил отказался оплачивать своей жертве психиатра
Центробанк выпустит новую памятную монету
В Венгрии закрыли вопрос о вмешательстве Киева в свои выборы
Иммунолог ответила, куда можно уехать от цветения березы
Стало известно, когда Молдавия перестанет быть частью СНГ
Раскрыта судьба студента, которого судили за сломанную руку на армрестлинге
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
