Грузовик подмял под себя легковой автомобиль под Хабаровском

ГИБДД: два человека погибли в ДТП с участием грузовика под Хабаровском

В Хабаровском крае произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино грузовик КрАЗ и легковой автомобиль Toyota Ipsum столкнулись при попутном движении.

В результате аварии водитель иномарки и его пассажирка скончались на месте. Еще одна пассажирка Toyota с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.

На трассе Хабаровск — Лидога — Ванино водитель Toyota Ipsum врезался в двигавшийся в попутном направлении КрАЗ с неисправными задними фарами, — сообщили в Госавтоинспекции региона.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии. Назначены экспертизы для установления точных причин трагедии.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при столкновении пригородного поезда с легковым автомобилем на территории Брянской области. Пресс-служба МЧС России на своей странице в мессенджере МАХ оперативно проинформировала, что инцидент произошел на регулируемом железнодорожном переезде вблизи населенного пункта Козорезовка. На место незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб и оказали помощь пострадавшему.