Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 05:16

Грузовик подмял под себя легковой автомобиль под Хабаровском

ГИБДД: два человека погибли в ДТП с участием грузовика под Хабаровском

Сотрудник полиции на месте ДТП Сотрудник полиции на месте ДТП Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Хабаровском крае произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино грузовик КрАЗ и легковой автомобиль Toyota Ipsum столкнулись при попутном движении.

В результате аварии водитель иномарки и его пассажирка скончались на месте. Еще одна пассажирка Toyota с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.

На трассе Хабаровск — Лидога — Ванино водитель Toyota Ipsum врезался в двигавшийся в попутном направлении КрАЗ с неисправными задними фарами, — сообщили в Госавтоинспекции региона.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии. Назначены экспертизы для установления точных причин трагедии.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при столкновении пригородного поезда с легковым автомобилем на территории Брянской области. Пресс-служба МЧС России на своей странице в мессенджере МАХ оперативно проинформировала, что инцидент произошел на регулируемом железнодорожном переезде вблизи населенного пункта Козорезовка. На место незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб и оказали помощь пострадавшему.

Регионы
Хабаровский край
ГИБДД
смертельные дтп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.