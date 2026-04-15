Подросток забрался на самый верх храма Спаса на Крови в Петербурге

Подросток забрался на самый верх храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «112». В итоге спасатели вызволили 15-летнего школьника оттуда и доставили в полицию.

Как отметил канал, подросток выбрал не самый простой способ для подъема, также он снимал весь путь на камеру. Когда он дошел до вершины, внизу его ожидали правоохранители и спасатели МЧС.

Ранее российский писатель упал с дерева на краю скалы и разбился насмерть в Черногории. 35-летний мужчина забрался на дерево, чтобы сфотографировать закат, однако не удержался и рухнул вниз с огромной высоты. По словам друзей погибшего, мужчина знал пять языков, состоял в Союзе писателей Москвы, а также публиковал свои поэтические работы в ведущих мировых литературных журналах.

До этого жительницы Батайска начали слежку за школьниками-руферами, которые незаконно вскрывают двери на крыши домов. Благодаря камерам в лифтах удалось установить личности двух подростков. Женщины обратились с заявлением в подразделение по делам несовершеннолетних.