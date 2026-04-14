Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 12:18

Обнародованы детали пропажи трехлетней девочки в Самарской области

Пропавшая под Самарой трехлетняя девочка отправилась гулять со старшими детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Трехлетняя девочка, пропавшая 13 апреля в Самарской области, ушла на прогулку вместе со старшими детьми, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 13 апреля 2026 года ушла гулять со старшими детьми и не вернулась трехлетняя девочка, — заявили в ведомстве.

В настоящее время ребенка разыскивают сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. На место выехали следователи и криминалисты, которые вместе с полицией проводят мероприятия для установления местонахождения девочки.

По информации поискового отряда «ЛизаАлерт» по Самарской области, ребенок имеет нормальное телосложение, рост около 104 сантиметров, русые волосы и серые глаза. В момент исчезновения на ней были белая майка, розовые штаны и розовые сапоги. В деревне Сухарь Матак Исаклинского района организован штаб.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае ведутся поиски 13-летней девочки, которая исчезла после ухода из Центра содействия семейному устройству в Артеме. Рост подростка составляет около 159 сантиметров, телосложение среднее. У нее короткие черные волосы и карие глаза.

Регионы
Самарская область
СК РФ
пропавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.