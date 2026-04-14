Обнародованы детали пропажи трехлетней девочки в Самарской области Пропавшая под Самарой трехлетняя девочка отправилась гулять со старшими детьми

Трехлетняя девочка, пропавшая 13 апреля в Самарской области, ушла на прогулку вместе со старшими детьми, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 13 апреля 2026 года ушла гулять со старшими детьми и не вернулась трехлетняя девочка, — заявили в ведомстве.

В настоящее время ребенка разыскивают сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. На место выехали следователи и криминалисты, которые вместе с полицией проводят мероприятия для установления местонахождения девочки.

По информации поискового отряда «ЛизаАлерт» по Самарской области, ребенок имеет нормальное телосложение, рост около 104 сантиметров, русые волосы и серые глаза. В момент исчезновения на ней были белая майка, розовые штаны и розовые сапоги. В деревне Сухарь Матак Исаклинского района организован штаб.

