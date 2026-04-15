ВС РФ очистили небо России от сотен дронов ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 225 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве добавили, что также были перехвачены 12 управляемых авиационных бомб ВСУ.

Согласно обновленной статистике, с начала проведения спецоперации российскими военными уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 134 179 БПЛА, 656 ЗРК, 28 908 танков и других боевых бронированных машин. Также ВСУ лишились 1700 боевых машин РСЗО, 34 446 орудий полевой артиллерии и минометов, а еще 59 440 единиц спецавтомобилей.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа. Масштабная атака была нейтрализована в период с вечера 14 апреля до утра 15 апреля. В частности, БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, а также над Крымом.