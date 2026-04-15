Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 13:05

ВС РФ очистили небо России от сотен дронов ВСУ за сутки

Минобороны России: средства ПВО сбили за сутки 225 беспилотников ВСУ

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 225 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве добавили, что также были перехвачены 12 управляемых авиационных бомб ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 225 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Согласно обновленной статистике, с начала проведения спецоперации российскими военными уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 134 179 БПЛА, 656 ЗРК, 28 908 танков и других боевых бронированных машин. Также ВСУ лишились 1700 боевых машин РСЗО, 34 446 орудий полевой артиллерии и минометов, а еще 59 440 единиц спецавтомобилей.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа. Масштабная атака была нейтрализована в период с вечера 14 апреля до утра 15 апреля. В частности, БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, а также над Крымом.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.