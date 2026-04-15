15 апреля 2026 в 14:26

Трамп рассказал об отношениях с Си Цзиньпином

Трамп: с Китаем никогда не было просто вести дела

Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
С Китаем никогда не было просто вести дела, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business. В то же время, по его словам, с председателем КНР Си Цзиньпином у него сложились хорошие личные отношения.

С [Си Цзиньпином] у меня очень хорошие отношения. С [Китаем] никогда не было просто, но у нас хорошие отношения, — сказал Трамп.

Ранее глава Белого дома рассказал, что попросил Си Цзиньпина не поставлять вооружение Ирану. По словам Трампа, в ответном письме китайский лидер заверил, что Пекин не предоставляет оружие Исламской Республике.

До этого политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что Трампа ждет поражение в конфликте с Ираном. По мнению эксперта, президенту США не удастся достичь всех поставленных целей, а выбор для него прост: либо политическое поражение, либо поражение на поле боя.

Кроме того, конгрессмен-демократ Джереми Раскин выступил с инициативой создать комиссию для оценки способности Трампа выполнять свои обязанности. Цель комиссии — определить его умственное и физическое состояние. Документ стал первым шагом к отстранению главы государства по 25-й поправке к Конституции.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песням Шатунова предрекли рост популярности из-за ремейка «Канье Уэста»
Обнаружена связь между обысками в «Сапа» и уголовным делом журналистов Baza
Долина сверкнула украшениями за сотни тысяч рублей после скандала с квартирой
Трамп вспомнил, для чего США нужна Гренландия
«Много загадок»: стало известно, может ли Германия создать аналог «Гераней»
Ветеринар рассказал интересный факт о вакцинах для животных
Стало известно, почему США не просят Украину помочь с блокадой портов Ирана
«Вышли и порубились»: глава Fight Nights о турнире «Все против медифутбола»
США усиливают группировку на Ближнем Востоке на фоне переговоров с Ираном
Двое жителей Татарстана задержаны в Крыму за помощь мошенникам
В Госдуме сделали неутешительный прогноз для Молдавии после выхода из СНГ
Психолог назвала причины жестокости подростков
Несовершеннолетняя девушка подожгла автомобиль полиции в Чувашии
Появилась информация о погибших при стрельбе в школе на юго-востоке Турции
Звезды протестировали новую студию «Авторадио»
Названа острая проблема, которую обнажил конфликт США с Ираном
Один редкий вид попугаев переселили в уличный вольер Московского зоопарка
Путин оценил уровень безработицы в России
Путин раскрыл причины снижения ВВП
Раскрыто, кто определит формат проведения «Бессмертного полка» в 2026 году
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

