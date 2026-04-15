Трамп рассказал об отношениях с Си Цзиньпином Трамп: с Китаем никогда не было просто вести дела

С Китаем никогда не было просто вести дела, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business. В то же время, по его словам, с председателем КНР Си Цзиньпином у него сложились хорошие личные отношения.

С [Си Цзиньпином] у меня очень хорошие отношения. С [Китаем] никогда не было просто, но у нас хорошие отношения, — сказал Трамп.

Ранее глава Белого дома рассказал, что попросил Си Цзиньпина не поставлять вооружение Ирану. По словам Трампа, в ответном письме китайский лидер заверил, что Пекин не предоставляет оружие Исламской Республике.

До этого политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что Трампа ждет поражение в конфликте с Ираном. По мнению эксперта, президенту США не удастся достичь всех поставленных целей, а выбор для него прост: либо политическое поражение, либо поражение на поле боя.

Кроме того, конгрессмен-демократ Джереми Раскин выступил с инициативой создать комиссию для оценки способности Трампа выполнять свои обязанности. Цель комиссии — определить его умственное и физическое состояние. Документ стал первым шагом к отстранению главы государства по 25-й поправке к Конституции.