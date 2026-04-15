Трамп раскрыл, о чем попросил Си Цзиньпина Трамп заявил, что попросил Си Цзиньпина не поставлять вооружение Ирану

Президент США Дональд Трамп рассказал, что попросил председателя КНР Си Цзиньпина не поставлять вооружение Ирану. По его словам, китайский лидер в письме заверил, что Пекин не предоставляет оружие Исламской Республике, передает Fox Business.

По словам президента, он написал Си Цзиньпину после того, как до него дошли слухи о возможных поставках оружия Ирану со стороны Китая. В ответном письме председатель КНР, по утверждению главы Белого дома, заявил, что Китай этого не делает.

Он только что прислал мне прекрасное письмо, — сказал Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что конечный результат в конфликте с Ираном может быть достигнут в ближайшее время. Он отметил, что ситуация развивается успешно.

До этого Трамп заявил о возможном скором возобновлении переговоров с Тегераном, которые могут пройти на территории Пакистана. Президент отметил, что встреча может состояться уже в течение нескольких суток. Он пояснил, что выбор места связан с практической целесообразностью и непосредственной вовлеченностью региона в текущие события.