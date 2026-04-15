Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 13:35

Трамп раскрыл, о чем попросил Си Цзиньпина

Трамп заявил, что попросил Си Цзиньпина не поставлять вооружение Ирану

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп рассказал, что попросил председателя КНР Си Цзиньпина не поставлять вооружение Ирану. По его словам, китайский лидер в письме заверил, что Пекин не предоставляет оружие Исламской Республике, передает Fox Business.

По словам президента, он написал Си Цзиньпину после того, как до него дошли слухи о возможных поставках оружия Ирану со стороны Китая. В ответном письме председатель КНР, по утверждению главы Белого дома, заявил, что Китай этого не делает.

Он только что прислал мне прекрасное письмо, — сказал Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что конечный результат в конфликте с Ираном может быть достигнут в ближайшее время. Он отметил, что ситуация развивается успешно.

До этого Трамп заявил о возможном скором возобновлении переговоров с Тегераном, которые могут пройти на территории Пакистана. Президент отметил, что встреча может состояться уже в течение нескольких суток. Он пояснил, что выбор места связан с практической целесообразностью и непосредственной вовлеченностью региона в текущие события.

США
Дональд Трамп
Иран
Китай
Си Цзиньпин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.