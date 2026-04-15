Трамп раскрыл, о чем попросил Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп рассказал, что попросил председателя КНР Си Цзиньпина не поставлять вооружение Ирану. По его словам, китайский лидер в письме заверил, что Пекин не предоставляет оружие Исламской Республике, передает Fox Business.
По словам президента, он написал Си Цзиньпину после того, как до него дошли слухи о возможных поставках оружия Ирану со стороны Китая. В ответном письме председатель КНР, по утверждению главы Белого дома, заявил, что Китай этого не делает.
Он только что прислал мне прекрасное письмо, — сказал Трамп.
Ранее американский лидер заявил, что конечный результат в конфликте с Ираном может быть достигнут в ближайшее время. Он отметил, что ситуация развивается успешно.
До этого Трамп заявил о возможном скором возобновлении переговоров с Тегераном, которые могут пройти на территории Пакистана. Президент отметил, что встреча может состояться уже в течение нескольких суток. Он пояснил, что выбор места связан с практической целесообразностью и непосредственной вовлеченностью региона в текущие события.