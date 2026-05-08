Политолог раскрыл, что может вынудить ЕС пойти на сотрудничество с Россией Политолог Шеин: дефицит энергоресурсов может заставить ЕС сотрудничать с Россией

Серьезный дефицит энергоресурсов в странах Евросоюза в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке может заставить ЕС пойти на сотрудничество с Россией, заявил в беседе с Readovka.news политолог Сергей Шеин. По его словам, взаимодействию этого объединения с РФ также поспособствует переформатирование партийно-политических систем в государствах в его составе.

Шансы на сотрудничество России и ЕС повысит дальнейшая деградация трансатлантических отношений, отметил Шеин. В частности, речь идет о размывании гарантий безопасности Европы со стороны США и уменьшении присутствия американцев в странах НАТО.

По его мнению, все вышеперечисленные факторы подтолкнут Брюссель к возобновлению секторального сотрудничества с Москвой. В таком случае ЕС постепенно перестанет воспринимать Россию как угрозу. Однако, если ситуация сложится более благоприятно для европейцев — в отношениях с США, внутриполитическом согласии и энергетике, — они не откажутся от противостояния с РФ.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Евросоюз выбрал на роль переговорщика с Россией премьер-министра Словакии Роберта Фицо, поскольку он продемонстрировал уважение к Москве и ее позиции по Украине. Однако, по его мнению, встреча политика с президентом РФ Владимиром Путиным 9 мая может вызвать показательное недовольство в ЕС.