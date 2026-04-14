Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 19:09

Трамп анонсировал время и место вторых переговоров с Ираном

Трамп заявил о втором раунде переговоров с Ираном в Пакистане

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп сообщил о возможном возобновлении переговорного процесса с Тегераном на территории Пакистана в самое ближайшее время. В интервью газете New York Post американский лидер намекнул, что дипломатическая встреча может состояться уже в течение нескольких дней.

Выбор локации президент объяснил целесообразностью и прямой вовлеченностью региона в текущую повестку, исключив возможность переноса диалога в страны, не имеющие отношения к конфликту. Трамп призвал журналистов внимательно следить за развитием событий «в ближайшие два дня».

В ближайшие два дня может что-то произойти, и мы склонны отправиться туда... Скорее всего, мы вернемся туда. Зачем нам ехать в какую-то страну, которая не имеет к этому никакого отношения? — резюмировал он.

Ранее политолог Андрей Кошкин предположил, что у Трампа осталось всего семь месяцев, чтобы урегулировать конфликт с Ираном. В противном случае, по словам эксперта, республиканская партия рискует проиграть демократам на грядущих выборах в конгресс на фоне непопулярности в США идеи войны на Ближнем Востоке.

Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.