08 мая 2026 в 16:22

Отцу известного российского артиста стало плохо в Москве

Mash: отцу Леонида Агутина стало плохо в Москве

Николай Агутин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал Mash сообщил, что отцу певца Леонида Агутина стало плохо в Москве. Как сказано в публикации, 91-летний Николай Агутин обратился к врачам с жалобами на сильную боль в груди и трудности с дыханием. По данным канала, медики провели осмотр и диагностику, в настоящее время решается вопрос о возможной госпитализации пожилого мужчины.

Ранее Агутин сообщил о кончине матери. Людмиле Агутиной было 85 лет, она скончалась дома. Женщина всю жизнь работала в образовательной сфере. По словам артиста, у нее было множество заболеваний, включая болезнь Паркинсона. Агутин отметил, что, хотя понимал неизбежность этого события, внутренне не мог в него поверить.

Между тем журналист Отар Кушанашвили рассказал о публичном скандале, который певица Анжелика Варум устроила мужу в отеле. По его словам, причиной конфликта стало то, что Агутин выпил алкоголь вопреки запрету жены. Кушанашвили также отметил, что внешне мягкая певица в конфликте могла действовать жестко: накричать и даже ударить.

